काशी में तैयार हो रही हाईटेक रथशाला; भगवान जगन्नाथ मंदिर के साथ ही प्रतिदिन होंगे दर्शन
काशी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर मौजूद है और यहां पर पुरी की तर्ज पर रथ यात्रा मेले का भी आयोजन किया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 6:49 AM IST
वाराणसी: भगवान जगन्नाथ तीर्थ का दर्शन अब पूरे साल श्रद्धालु कर सकेंगे. इसको लेकर के ट्रस्ट की ओर से हाइटेक रथशाला को तैयार किया जा रहा है. प्रत्येक दिन भगवान के दर्शन की सुविधा मौजूद रहेगी.
वर्तमान समय में भगवान का रथ एक कमरे में बंद होता था, जहां ठीक से रख-रखाव नहीं था. बारिश के दौरान रथ खराब हो रहा है, लेकिन अब ट्रस्ट की ओर से हाईटेक रथशाला बनवाई जा रही है. यह पहले की अपेक्षा भव्य होगी और हर दिन श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगी.
काशी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर मौजूद है और यहां पर पुरी की तर्ज पर रथ यात्रा मेले का भी आयोजन किया जाता है. यह परंपरा काशी में लगभग 225 साल पुरानी है.
जब भगवान जगन्नाथ की पालकी यात्रा निकाली जाती है और शहर के रथयात्रा चौराहे पर उन्हें तीन दिनों के लिए स्थापित किया जाता है, वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाकर भगवान का दर्शन करते हैं.
तीन दिन के मेले के बाद भगवान की पालकी को नगर निगम के दिए हुए स्थान पर रख दिया जाता है, लेकिन समय के साथ ठीक प्रकार से रख-रखाव न होने के कारण रथ की स्थिति दयनीय हो गई थी.
इसे अब जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के जरिए नए कलेवर में तैयार किया जा रहा है. बड़ी बात यह है कि न सिर्फ रथ नए स्वरूप में नजर आएगा बल्कि पूरे साल है अब श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगी.
44 फीट की होगी रथशाला: यह रथ लगभग 200 साल पुराना बताया जाता है. कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मेले के साथ ही उनकी यह पालकी तैयार हुई थी, जिसमें बैठकर प्रभु अलग-अलग क्षेत्र में भ्रमण करते हुए रथयात्रा चौराहे पर विराजमान होते हैं.
मंदिर ट्रस्ट के सचिव शैलेश त्रिपाठी ने बताया कि, रथशाला का निर्माण नए रूप में कराया जा रहा है. रथ की पहले से हाइट 18 फीट थी और शिखर के साथ वह 22 फिट हो जाती है. हमने इसकी ऊंचाई को बढ़ाया है.
अब इसका दरवाजा 20 फीट का होगा और टोटल उसकी हाइट 44 फीट की जा रही है. साथ ही इसमें शीशे के ट्रांसपेरेंट ग्लास का गेट लगाया जा रहा है. इससे लोग आसानी से भगवान का दर्शन कर सकेंगे.
उन्होंने बताया कि हम रथशाला को मंदिर का स्वरूप प्रदान कर रहे हैं. वहां पर एक पुजारी की भी नियुक्ति की जाएगी, जो प्रत्येक दिन रथ की सेवा करेंगे. नित्य और साफ-सफाई पूजन होता रहे, ऐसी पूरी व्यवस्था के साथ हम सभी दर्शनार्थियों के बीच में भगवान के रथ को रखेंगे.
बदहाल स्थिति में रखा था प्रभु का रथ: उन्होंने बताया कि पहले रथयात्रा चौराहे पर रथ रखा जाता था, लेकिन जब वहां का चौड़ीकरण हुआ तो नगर निगम से एग्रीमेंट हुआ. नगर निगम ने एक स्थान त्रिनेत्र भवन के बगल में दिया था. यह जगह अव्यवस्थित बनी हुई थी. छत पर टीन टूटी हुई थी.
नीचे भी सड़क टूटने कारण स्थान नीचे हो गया था पानी भर जा रहा था. बेहद दुर्दशा हो रही थी, ऐसा लगता था मानो यह प्रभु का रथ है ही नहीं. फिर जब पिछले साल हम लोगों ने जिम्मेदारी ली, सबसे पहले मंदिर कॉरिडोर बनाने के साथ रथशाला निर्माण का निर्णय हुआ.
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