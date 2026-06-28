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काशी में तैयार हो रही हाईटेक रथशाला; भगवान जगन्नाथ मंदिर के साथ ही प्रतिदिन होंगे दर्शन

काशी में तैयार हो रहा हाईटेक रथशाला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: भगवान जगन्नाथ तीर्थ का दर्शन अब पूरे साल श्रद्धालु कर सकेंगे. इसको लेकर के ट्रस्ट की ओर से हाइटेक रथशाला को तैयार किया जा रहा है. प्रत्येक दिन भगवान के दर्शन की सुविधा मौजूद रहेगी. वर्तमान समय में भगवान का रथ एक कमरे में बंद होता था, जहां ठीक से रख-रखाव नहीं था. बारिश के दौरान रथ खराब हो रहा है, लेकिन अब ट्रस्ट की ओर से हाईटेक रथशाला बनवाई जा रही है. यह पहले की अपेक्षा भव्य होगी और हर दिन श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगी. काशी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर मौजूद है और यहां पर पुरी की तर्ज पर रथ यात्रा मेले का भी आयोजन किया जाता है. यह परंपरा काशी में लगभग 225 साल पुरानी है. जब भगवान जगन्नाथ की पालकी यात्रा निकाली जाती है और शहर के रथयात्रा चौराहे पर उन्हें तीन दिनों के लिए स्थापित किया जाता है, वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाकर भगवान का दर्शन करते हैं. तीन दिन के मेले के बाद भगवान की पालकी को नगर निगम के दिए हुए स्थान पर रख दिया जाता है, लेकिन समय के साथ ठीक प्रकार से रख-रखाव न होने के कारण रथ की स्थिति दयनीय हो गई थी. इसे अब जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के जरिए नए कलेवर में तैयार किया जा रहा है. बड़ी बात यह है कि न सिर्फ रथ नए स्वरूप में नजर आएगा बल्कि पूरे साल है अब श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगी. 44 फीट की होगी रथशाला: यह रथ लगभग 200 साल पुराना बताया जाता है. कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मेले के साथ ही उनकी यह पालकी तैयार हुई थी, जिसमें बैठकर प्रभु अलग-अलग क्षेत्र में भ्रमण करते हुए रथयात्रा चौराहे पर विराजमान होते हैं.