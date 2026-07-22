अलवर में भगवान जगन्नाथ की 172वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू, 8 किलोमीटर के सफर में 100 मंदिरों में होगी महाआरती
भगवान जगन्नाथ की 172वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा पुराना कटला से शाही लवाजमे के साथ रवाना हुई, जो 8 किलोमीटर का सफर तय कर रूपबास पहुंचेगी.
Published : July 22, 2026 at 9:20 PM IST
अलवर: 'जय जगदीश' के गगनभेदी जयकारों और शाही लवाजमे के साथ अलवर में भगवान जगन्नाथ की 172वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू हो गई है. पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर से रवाना हुई यह भव्य यात्रा पूरे विधि-विधान और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए विशेष पूजन के बाद रूपबास की ओर बढ़ी. भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विधि विधान से पूजा-अर्चना के बाद पुराना कटला सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से करीब 7.30 बजे शाही लवाजमे के साथ रवाना हुई.
इससे पहले अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, एसपी सुधीर चौधरी, एडीएम सिटी अंबालाल मीणा सहित अन्य प्रशासन के अधिकारी मंदिर परिसर पहुंचे और गोलक व रथ का पूजन कर रथ यात्रा को रवाना किया. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे, जिससे जय जगदीश के जयकारो से परिसर गूंज उठा. भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा शहर के विभिन्न मार्गो से होते देर रात करीब 4 बजे रूपबास स्थित रूप हरि मंदिर पहुंचेगी. इस दौरान मार्ग में पड़ने वाले छोटे बड़े करीब 100 मंदिरों में भगवान जगन्नाथ की आरती की जाएगी.
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मंदिर के महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि अलवर में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है. उन्होंने बताया कि अलवर में इस साल 172वी रथ यात्रा निकाली जा रही है. यह रथ यात्रा करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो सुबह करीब 4 बजे रूपवास मंदिर पहुंचेगी. महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि रूपबास स्थित रूप हरि मंदिर में भगवान सीताराम जी आगवानी करेंगे. इसके लिए मंगलवार शाम को सीताराम जी की सवारी भी रूप हरि मंदिर पहुंची. मंदिर के महंत ने बताया कि रथ यात्रा की रवानगी से पहले अलवर पुलिस की ओर से भगवान जगन्नाथ को परंपरागत तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.
सभी मंदिरों में होगी आरती: महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया रथ यात्रा पुराना कटला, त्रिपोलिया मंदिर, हॉप सर्कस, कंपनी बाग, अशोक सर्किल, भवानी तोप मार्ग होते हुए रूपबास मंदिर पहुंचती है. उन्होंने बताया इस दौरान अलवर शहर के करीब 100 मंदिरों में भगवान जगन्नाथ की आरती उतारी जाएगी. मंदिर के महंत ने बताया कि रथ यात्रा में ऊंट, घोड़े, घंटे घड़ियाल, भजन मंडली, हरियाणा व पंजाब की बैंड, मार्शल आर्ट सहित अन्य आकर्षण रहे.
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राजशाही है इंद्र विमान: महंत शर्मा ने बताया कि जगन्नाथ रथ यात्रा में मुख्य आकर्षण भगवान जगन्नाथ की चंदन से निर्मित प्रतिमा के साथ ही इंद्र विमान भी मुख्य आकर्षण रहता है. उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इंद्र विमान को सजाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ बैठकर बारात लेकर निकलते हैं. उन्होंने बताया यह इंद्र विमान इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जिससे कि 200 मीटर दूर से भी श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन आसानी से हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि यह इंद्र विमान अलवर के महाराजा ने मंदिर समिति को रथ यात्रा के लिए भेंट किया था, जिसे हर साल रिपेयर कर रथ यात्रा के लिए तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया इंद्र विमान को पुरी के रथ की तर्ज पर ही सजाया जाता है.
दुबई के कपड़े से तैयार पोशाक: महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को दुबई से आए कपड़े से तैयार हुई पोशाक धारण करवाई गई, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ दूल्हा रूप में तैयार होकर इन्द्रविमान पर विराजमान हुए ओर रूप हरि मंदिर के लिए प्रस्थान किया.
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