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महाप्रभु जगन्नाथ टेंट में 11 दिन विराजेंगे, साल भर बाद भी नहीं शुरू हुआ गुंडिचा मंदिर निर्माण

कांकेर में महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का कब होगा निर्माण (ETV BHARAT)

हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा राजापारा स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकलती है. रथ में सवार होकर भगवान टिकरापारा जनकपुर वार्ड स्थित गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं, जहां परंपरा के अनुसार 11 दिनों तक विश्राम करते हैं. लेकिन पिछले तीन वर्षों से गुंडिचा मंदिर जर्जर होने के कारण भगवान को अस्थायी टेंट में ही विराजमान कराया जा रहा है.

कांकेर : टिकरापारा जनकपुर स्थित गुंडिचा मंदिर के नए भवन के लिए भूमिपूजन किए साल भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है. ऐसे में इस वर्ष भी महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई-बहन के साथ 11 दिनों तक टेंट में ही विराजमान रहेंगे, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी है.

मंदिर निर्माण नहीं होने से लोगों में नाराजगी

पुराने मंदिर को गिराने के बाद नए गुंडिचा मंदिर के निर्माण के लिए एक वर्ष से अधिक पहले भूमिपूजन किया गया था. श्रद्धालुओं को उम्मीद थी कि जल्द ही मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन आज तक निर्माण के लिए एक भी ईंट नहीं रखी गई.

मंदिर निर्माण में हो रही देरी को लेकर शहरवासियों और श्रद्धालुओं में नाराजगी है. उनका कहना है कि जब भूमिपूजन हो चुका था तो निर्माण कार्य तत्काल शुरू होना चाहिए था. लंबे समय तक काम शुरू नहीं होने से लोगों में प्रशासन के प्रति असंतोष बढ़ रहा है.

कांकेर में जगन्नाथ मंदिर (ETV BHARAT)

श्रद्धालुओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द गुंडिचा मंदिर का निर्माण शुरू कर इसे पूर्ण कराया जाए. साथ ही मंदिर निर्माण के संबंध में कांकेर तहसीलदार पी के वेंताल ने कहा कि मामला संज्ञान में है. मंदिर समिति का पैसा भी जमा है. जल्द निर्माण कार्य कराया जाएगा.

विरासतकालीन मंदिर है. प्रशासन की भी जवाबदारी है कि नए सिरे से निर्माण किया जाए. समिति को भी ध्यान देना चाहिए-निपेंद्र ठाकुर, शहरवासी

मंदिर अच्छा बनना चाहिए. हम रथयात्रा के बाद फिर प्रयास करेंगे ताकि मंदिर का काम जल्द शुरू हो-अनुराग उपाध्याय, शहरवासी

मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रवण कुमार चौहान का कहना है कि मंदिर निर्माण के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. समिति ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कराया जाएगा.