प्रयागराज जगन्नाथ रथ यात्रा 2026: देखिए कैसे आस्था और उल्लास के रंग में डूबी संगम नगरी
रथ यात्रा में स्थानीय लोगों के साथ-साथ विभिन्न व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 5:38 PM IST
प्रयागराज: धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में गुरुवार को बेहद हर्षोल्लास के साथ भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई. इस अवसर पर समूचा शहर 'जय जगन्नाथ' के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. इस पवित्र त्रिवेणी भूमि पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन और इस पावन यात्रा को सफल बनाने के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. यात्रा में स्थानीय लोगों के साथ-साथ विभिन्न व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.
दरअसल, शहर में गुरुवार को भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. इस दौरान ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रयागराज के अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रयागराज में इस रथ यात्रा का आयोजन पिछले 12 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है. इस बार नगर में दो अलग-अलग मार्गों से यात्राएं निकाली गईं.
पहली यात्रा, जीरो रोड से प्रारंभ होकर जॉनसनगंज, घंटाघर चौक और बहादुरगंज होते हुए कीड़गंज तक पहुंची, जबकि दूसरी यात्रा मोसीमगंज से शुरू होकर लीडर रोड, जॉनसनगंज चौराहा, घंटाघर, बजाजा पट्टी, लोकनाथ चौराहा, बहादुरगंज और मुट्ठीगंज होते हुए अंत में गौघाट पर संपन्न हुई. वहीं, उत्तर प्रदेश सराफा मंडल के अध्यक्ष कुलदेव सोनी ने कहा कि प्रयागराज की इस पवित्र धरती पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी शहरवासी पूरी तन्मयता और सद्भावना के साथ जुटे हुए हैं.
शाह साड़ी परिवार की सदस्य मेनका ग्रेवाल ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए 'मट्ठा' (छाछ) वितरण की सेवा की गई, ताकि गर्मी से लोगों को राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि साक्षात प्रभु स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए हैं, जिससे हर कोई बेहद आनंदित है.
प्रयागराज में आयोजित यह जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि इसने सामाजिक सौहार्द और सेवा भाव की भी एक सुंदर मिसाल पेश की. पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित समाज के हर वर्ग ने एकजुट होकर इस धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाया. अंत में विभिन्न समापन स्थलों पर भगवान की आरती और महाप्रसाद वितरण के साथ इस भव्य रथ यात्रा का समापन हुआ.
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