भगवान जगन्नाथ रथयात्रा 2026: रायपुर में राज्यपाल ने निभाई छेरा पहरा रस्म, सीएम साय हुए शामिल
राज्यपाल ने भगवान जगन्नाथ से छत्तीसगढ़ और देश में खुशहाली, सुख-शांति और समृद्धि की कामना की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 16, 2026 at 3:36 PM IST
रायपुर: देशभर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है. रायपुर के अवंती विहार इलाके के गायत्री नगर में जगन्नाथ मंदिर में पूजा के लिए सुबह से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा है. जगन्नाथ मंदिर में पूजा पाठ के लिए राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी पहुंचे. राज्यपाल रमेन डेका और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगन्नाथ रथयात्रा के मौके पर छेरा पहरा की रस्म निभाई. प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने भगवान जगन्नाथ से छत्तीसगढ़ और देश की खुशहाली सुख शांति और समृद्धि की कामना की.
भगवान जगन्नाथ रथयात्रा 2026
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, "आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया है और आज रथयात्रा का त्योहार है. इस मौके पर छत्तीसगढ़वासियों को रथयात्रा की बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं. आज हम लोग प्रदेश के राज्यपाल और उनके परिवार के साथ ही जगन्नाथ सेवा समिति के संरक्षक पुरंदर मिश्रा और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मिलकर भगवान जगन्नाथ भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन करने के साथ ही पूजा अर्चना की. भगवान से छत्तीसगढ़ में खुशहाली और सुख शांति का आशीर्वाद मांगा है."
आज महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है. भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके प्रसन्न हूं. मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि देशवासियों के साथ ही छत्तीसगढ़वासियों को सुख शांति और समृद्धि दें: रमेन डेका, राज्यपाल
महाआरती का आयोजन, भक्तों का लगा तांता
भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के स्नेह, समर्पण एवं आस्था का महापर्व है. सुबह 7 बजे से भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा जी की विशेष पूजा-अर्चना, अभिषेक एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन किया गया. इसके बाद विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया जाएगा. राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हवन की पूर्णाहुति, महाआरती एवं भगवान को विशेष भोग अर्पित किया गया.
भव्य रथयात्रा गायत्री नगर स्थित मंदिर परिसर से प्रारंभ
दोपहर 3 बजे भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा गायत्री नगर स्थित मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई. श्रद्धालु पूरे मार्ग में पुष्पवर्षा, भजन-कीर्तन और ‘जय जगन्नाथ’ के उद्घोष के साथ भगवान का स्वागत कर रहे हैं. रथयात्रा बी.टी.आई. मैदान और शंकर नगर मार्ग से होते हुए श्री जगन्नाथ चौक तक पहुंचेगी, जहां श्रद्धालुओं के दर्शन एवं पूजा-अर्चना की विशेष व्यवस्था रहेगी. इसके उपरांत भगवान पुनः मंदिर परिसर लौटेंगे. सायंकाल मौसीघर (गुंडिचा मंदिर) के लिए प्रस्थान करेंगे. रात्रि में मौसीघर में विशेष आरती एवं दर्शन का आयोजन होगा.
रथयात्रा महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के लिए 21 क्विंटल पारंपरिक मूंगगज प्रसाद का वितरण किया जा रहा है. समिति द्वारा हजारों श्रद्धालुओं तक प्रसाद पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि भगवान श्री जगन्नाथ के महाप्रसाद का लाभ अधिक से अधिक भक्तजन प्राप्त कर सकें.