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भगवान जगन्‍नाथ जी की रथ यात्रा: रायपुर से लेकर दंतेवाड़ा तक भक्तों का उमड़ा सैलाब

दंतेवाड़ा: भक्ति भाव के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में आज भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा निकाली गई. भक्तों के जय जगन्नाथ जयघोष से पूरा छत्तीसगढ़ गूंज रहा है. रथयात्रा में शामिल हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए और रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ लिया.

भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा को आकर्षक ढंग से सुसज्जित भव्य रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया. रथयात्रा के मार्ग को विशेष रूप से सजाया गया था. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समिति एवं प्रशासन के सहयोग से की गई थी. दंतेवाड़ा स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के धाम में यह लगातार चौथा वर्ष है, जब भगवान श्रीजगन्नाथ की भव्य रथयात्रा धूमधाम से निकाली गई.

भगवान जगन्‍नाथ जी की रथ यात्रा (ETV Bharat)

प्रधान पुजारी एवं 12 लंकवारों ने किया पूजा पाठ

आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता बस्तर की लोक परंपरा, धार्मिक संस्कृति और सामाजिक समरसता का सुंदर संगम है. रथयात्रा प्रारंभ होने से पहले मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी एवं 12 लंकवारों द्वारा भगवान श्रीजगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया गया। ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मंगलध्वनि के बीच भगवान को रथ पर विराजमान कराया गया, जिसके बाद भव्य शोभायात्रा प्रारंभ हुई.

जानिए क्या है रथयात्रा से जुड़ी मान्यताएं

मान्यता है कि भगवान श्रीजगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ बिना माता लक्ष्मी को बताए मौसी के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं. इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और भगवान के लौटने पर उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देतीं. बाद में भगवान उन्हें मनाते हैं, तब जाकर पुनः मंदिर में प्रवेश मिलता है. यह दिव्य लीला प्रेम, समर्पण, पारिवारिक संबंधों और आपसी सम्मान का सुंदर संदेश देती है.