भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान शिवरीनारायण, माघी पूर्णिमा पर देते हैं एक दिन दर्शन, नर नारायण मंदिर में जुटती है भीड़

शिवरीनारायण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है.पहला माता शबरी और दूसरा नारायण.इसलिए यहां पर दो मंदिर हैं.एक शबरी माता का मंदिर और दूसरा नर नारायण मंदिर.ये नर नारायण भगवान हैं जिन्हें शबरी के नारायण कहा जाता है,यानी भगवान राम और लक्ष्मण.ये नारायण जी की मूर्ति है जो कुंड से प्रकट हुई है.ये मूर्ति भगवान जगन्नाथ की मूल मूर्ति है.माघ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ यहां एक दिन के लिए निवास करते हैं- आशीष तिवारी, पुजारी नर नारायण मंदिर

शिवरीनारायण का नाम माता शबरी के नाम पर पड़ा. शबरी का नारायण के प्रति आस्था,आगाध प्रेम और विश्वास के कारण ही इस जगह का महत्व बढ़ा. ऐसा भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान शिवरीनारायण ही है,इसलिए माघी पूर्णिमा के अवसर पर यहां स्वयंत भगवान जगन्नाथ आते हैं.इसी मान्यता के कारण माघी पूर्णिमा के अवसर पर शिवरीनारायण में माघी मेला का आयोजन हर साल किया जाता है. मठ मंदिर के प्रमुख महंत राम सुंदर दास सुबह चार बजे नदी में स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ का दर्शन सबसे पहले करने पहुंचते हैं.इसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पट खोल दिए जाते हैं.

जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ के मशहूर धार्मिक केंद्र शिवरीनारायण में माघी पूर्णिमा मेला की शुरुआत हो गई. मेले के अवसर पर महानदी,शिवनाथ नदी और जोक नदी के संगम पर हजारों श्रद्धालुओं आस्था की डुबकी लगाई.नदी में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए. श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जमीन में लेटते हुए मंदिर स्थल तक पहुंचे. 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में जिला प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं.मंदिर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है.

मठ प्रमुख महंत रामसुंदर दास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिवरीनारायण धार्मिक नगरी है.इसे भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान भी माना जाता है.ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ यहीं से चलकर पुरी गए थे. लेकिन उन्होंने एक वचन दिया था कि साल में एक बार वो इस स्थान पर आएंगे.इसलिए माघी पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ यहां पर आते हैं.इस विशेष मौके पर दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं-सुखराम दास, मुख्तियार मठ मंदिर

नर नारायण मंदिर में पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धा का आंकलन इसी बात से किया जा सकता है कि यहां आने वाले श्रद्धालु कई किलोमीटर जमीन में लेटकर मंदिर पहुंचते हैं.इसके बाद भगवान का दर्शन कर अपनी मनोकामना रखते हैं. तेरस की रात शिवरीनारायण नगर के छोटे बड़े सभी लोग लेटकर मंदिर पहुंचते हैं और जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते हैं.

लोट मारते हुए मंदिर आते हैं श्रद्धालु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने माता शबरी से जो मांगा था वो पूरा हो गया.इसलिए हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं. आगे भी हम लोग कुछ मांगेंगे यदि पूरा हो गया तो आते चले जाएंगे- विजय लक्ष्मी, श्रद्धालु



हम लोग यहां पर जमीन नापते हुए पहुंचे हैं.जगदलपुर से आए हैं सिर्फ इसी के लिए अभी तो शादी हो गया है,लेकिन हम लोगों की आस्था कम नहीं हुई है.हम लोग बचपन से करते आए हैं,सिर्फ माघी पूर्णिमा पर होता है फिर नहीं होता है.इसलिए यहां सब लोग आते हैं और सबकी मन्नत पूरी होती है- अनीता तिवारी, श्रद्धालु



पवित्र नदियों के संगम पर आस्था की डुबकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टूरीन टाकिज का भी प्रबंध

रात के समय लोगों के मनोरंजन के लिए मेला परिसर में टुरीन टाकिज का भी प्रबंध किया गया है.जिसमें कम कीमत में जनता फिल्म देख सकती है. नगर पंचायत ने इस बार मेला में प्लास्टिक और मांस बिक्री पर रोक लगाया है. वहीं जिला प्रशासन ने भी पर्यटन स्थल की साफ सफाई और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं.

हर साल मेले में तरह-तरह की दुकानें सजती है.इस बार हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.पहला ये है कि मेले में नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी.मांस,अंडा और मुर्गा नहीं बिकेगा.दूसरा निर्णय हम लोगों ने प्लास्टिक डिस्पोजल फ्री रखने का निर्णय लिया है-राहुल थवाइत, अध्यक्ष नगर पंचायत शिवरीनारायण

इमरजेंसी से निपटने के लिए हर इंतजाम किए गए हैं. मेला समिति का गठन किया गया है.जिसमें नगर पालिका की मदद से दुकानों का आबंटन किया गया है.किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस विभाग हर ओर मुस्तैद है- जन्मेजय महोबे ,कलेक्टर

मंदिर दर्शन के बाद श्रद्धालु और पर्यटक मेले में जरुर आते हैं.मेले में मनोरंजन और खरीदारी के लिए कई स्टॉल बनाए गए हैं. शिवरीनारायण नगर पंचायत मेला के लिए प्रबंध करता है.मेले में घरेलू सामान के साथ आधुनिक उपकरणों की भी बिक्री की जाती है.मिठाई और दूसरी दुकानें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं.लोगों के मनोरंजन के लिए धार्मिक झाकियां और कार्यक्रम का आयोजन होता है.शिवरीनारायण में लगने वाला मेले में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं. छत्तीसगढ़ के साथ अलग-अलग राज्यों से भी पर्यटक लाखों की संख्या में यहां पहुंचते हैं. माघी मेला में ग्रामीण शादी की खरीदारी भी करते हैं.

