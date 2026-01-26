झालावाड़ में भगवान गणपति का तिरंगा शृंगार, आस्था के साथ देशभक्ति का संदेश
राष्ट्रीय पर्व पर भगवान श्रीगणेश का केसरिया, सफेद और हरे रंग से विशेष शृंगार किया गया.
Published : January 26, 2026 at 7:49 AM IST
झालावाड़: शहर के प्रसिद्ध सिद्धि गढ़ गणपति भी 77वें गणतंत्र दिवस के रंग में रंगे नजर आए. श्रद्धालु सोमवार सुबह जब गणपति के दर्शन करने मंदिर पहुंचे तो यहां गणेशजी महाराज तिरंगे में नजर आए. मंदिर में देशभक्ति का अद्भुत संगम दिखा. राष्ट्रीय पर्व पर भगवान श्रीगणेश का केसरिया, सफेद और हरे रंग से विशेष शृंगार किया गया. मंदिर में देशभक्ति और श्रद्धा के अनोखा संगम नजर आया.
मंदिर के पुजारी कमल किशोर ने बताया कि सोमवार को गणतंत्र दिवस पर भगवान श्रीगणेश का तिरंगे रंग में शृंगार किया. सुबह मंदिर में विशेष पूजा की गई. भगवान गणेश का अभिषेक किया गया. फूलों से सजाया. तीन रंग से बनी विशेष पोशाक पहनाई. भगवान गणेश के आसन, मुकुट एवं मोदकों में भी तिरंगे की झलक दिखी.
पुजारी ने बताया कि लोगों में देशभक्ति की भावना बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहां अक्सर दर्शन करने आती हैं. मंदिर समिति पदाधिकारियों का कहना है कि सिद्धि गढ़ गणपति मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है. गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर गणेशजी महाराज से देश की उन्नति, अखंडता, शांति और समृद्धि की कामना की जाती रही है. गणतंत्र दिवस हमें संविधान के मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है. सुबह दर्शन करने यहां आए श्रद्धालुओं ने कहा कि गणपति महाराज को तिरंगे में सजा देख गर्व और भक्ति की अनुभूति हुई.
