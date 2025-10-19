ETV Bharat / state

काशी में धनतेरस पर हुई भगवान धन्वंतरि की पूजा, साल में एक दिन ही मिलते हैं दर्शन

वाराणसी: काशी में धन्वंतरि जयंती और धनतेरस का पर्व धूमधाम से मनाया गया. धनतेरस के मौके पर काशी के अन्नपूर्णा मंदिर स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन भक्तों को मिला. वहीं काशी के अक मंदिर में 329 वर्ष पुराने परंपरा का निर्माण करते हुए धन्वंतरि जयंती पर साल में एक दिन भगवान धन्वंतरि के दर्शन का लाभ भक्तों को मिला. इसके बाद प्रसाद में भक्तों को भगवान धन्वंतरि के उन स्वास्थ्यवर्धक चीजों का वितरण प्रसाद स्वरूप भी किया गया, जो वैध परंपरा में महत्वपूर्ण होते हैं.

राज्य वैद्य रहे पंडित शिवकुमार शास्त्री के पुत्र पंडित समीर शास्त्री ने बताया कि उनके पिता पंडित शिवकुमार शास्त्री काशी नरेश परिवार के वैद्य हुआ करते थे. राज वैद्य होने की वजह से वह महंगे से महंगा इलाज जड़ी बूटियां के जरिए किया करते थे. उस वक्त इंग्लिश दवाओं का चलन नहीं था. गंभीर से गंभीर बीमारियां भी जड़ी बटिया के जरिए सही होती थी. पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव समेत कई बड़े राजनेता उनके ही परिवार में इलाज के लिए आते थे.

उन्होंने बताया कि यह परिवार आज भी आयुर्वेद की परंपरा के निर्वहन कर रहा है और धन्वंतरि जयंती के मौके पर धन्वंतरी भगवान की पूजा करने की परंपरा भी निभाई जाती है. सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान धन्वंतरि की यह प्रतिमा सैकड़ों वर्ष पुरानी है. जिसका दर्शन सिर्फ धन्वंतरि जयंती यानी धनतेरस के दिन होता है.