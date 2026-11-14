छठ पूजा के मौके पर चमत्कार, बिहार में मिली सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा
Gaya Idol Found: गया में छठ पर्व के दौरान नेरा नदी से भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा मिली है. लोग चमत्कार मान रहे. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : November 14, 2026 at 2:51 PM IST
गया. बिहार के गया में लोक आस्था के महापर्व छठ के बीच भगवान भास्कर की अद्भुत प्रतिमा मिली है. भगवान सूर्य की प्रतिमा मिलने के बाद इलाके में हर्ष और उल्लास का माहौल कायम हो गया है. छठ पर्व के बीच सूर्य देव की प्रतिमा मिलने को लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं और पूजा-अर्चना शुरू कर दी है.
नेरा नदी में मिली प्रतिमा
जानकारी के अनुसार यह मामला गया जिले के कोंच प्रखंड के उसास देवरा गांव का है. यहां स्थित घाट के समीप नेरा नदी में शुक्रवार को कुछ लोग नदी किनारे गए हुए थे. इसी दौरान उनकी नजर पानी में पड़ी एक चमकीली पत्थर पर गई. नजदीक जाकर देखा तो वह भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा थी, जिसे ग्रामीणों ने नदी से बाहर निकाला.
पूजा के लिए उमड़ी भीड़
नदी से प्रतिमा मिलने की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई. इसके बाद मौके पर आसपास के गांवों से भी काफी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई. ग्रामीणों ने प्रतिमा को सुरक्षित स्थान पर रखकर पूजा-अर्चना शुरू कर दी है. प्रतिमा के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है और लोग इसे बेहद शुभ मान रहे हैं.
ग्रामीणों में खुशी
स्थानीय ग्रामीण राजेश कुमार ने बताया कि, भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा नेरा नदी से मिली है, जिसके बाद इलाके में काफी खुशी का माहौल है. यह बेहद शुभ है कि छठ पर्व के दौरान भगवान सूर्य की प्रतिमा मिली है. इससे इलाके में आस्था और उल्लास कई गुना बढ़ गया है.
"लोग सूर्य भगवान के चमत्कार की चर्चा कर रहे हैं. पूजा-अर्चना कर रहे हैं. हमलोग काफी खुश हैं कि छठ पूजा के मौके पर सूर्यदेव की प्रतिमा मिली है. यह एक अच्छा संकेत है." -राजेश कुमार, ग्रामीण