ETV Bharat / state

छठ पूजा के मौके पर चमत्कार, बिहार में मिली सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा

छठ पूजा के मौके पर मिली सूर्यदेव की प्रतिमा ( ETV Bharat )

गया. बिहार के गया में लोक आस्था के महापर्व छठ के बीच भगवान भास्कर की अद्भुत प्रतिमा मिली है. भगवान सूर्य की प्रतिमा मिलने के बाद इलाके में हर्ष और उल्लास का माहौल कायम हो गया है. छठ पर्व के बीच सूर्य देव की प्रतिमा मिलने को लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं और पूजा-अर्चना शुरू कर दी है.

नेरा नदी में मिली प्रतिमा

जानकारी के अनुसार यह मामला गया जिले के कोंच प्रखंड के उसास देवरा गांव का है. यहां स्थित घाट के समीप नेरा नदी में शुक्रवार को कुछ लोग नदी किनारे गए हुए थे. इसी दौरान उनकी नजर पानी में पड़ी एक चमकीली पत्थर पर गई. नजदीक जाकर देखा तो वह भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा थी, जिसे ग्रामीणों ने नदी से बाहर निकाला. छठ पूजा के मौके पर मिली सूर्यदेव की प्रतिमा (ETV Bharat) पूजा के लिए उमड़ी भीड़