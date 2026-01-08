ETV Bharat / state

अपने घरों, कालोनियों का वॉटर ऑडिट खुद करें लोग, नेता प्रतिपक्ष ने भोपाल में लगाई दूषित जल की प्रदर्शनी

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इंदौर के अलग-अलग इलाकों का पानी लेकर भोपाल पहुंचे. उन्होंने इस पानी को दिखाते हुए कहा कि इंदौर के अलग-अलग क्षेत्रों से पानी के सैंपल लिए गए. सभी स्थानों का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री हैं, जब आप इस कुर्सी पर बैठते हैं तो आप मानवीयता और इंसानियत के नाते नहीं सोचते कि इस सिस्टम के कारण कितनी मौतें हो रही हैं. इंदौर में किस तरह बड़े-बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं.

सरकार को सभी जिम्मेदारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करना चाहिए. इंदौर को 8 बार स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला, इसमें भी गड़बड़ी हुई है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे खुद अपने घरों और कालोनियों का वॉटर ऑडिट करें.

भोपाल: इंदौर में दूषित जल से हुई 18 मौतों की देश भर में चर्चा है. उधर अब इस मामले में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर का वॉटर ऑडिट कर भोपाल में इंदौर के पानी की प्रदर्शनी दिखाई. उन्होंने कहा कि इंदौर में हुई मौतों के मामले में सरकार जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं है, सिर्फ अधिकारियों को हटा दिया गया है.

बड़े-बड़े बंगले बन रहे हैं, अधिकारियों की कॉलोनियां कट रही हैं. लेकिन क्या वे अधिकारी आप जनता के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं कर सकते. उन्होंने आरोप लगाया कि भागीरथपुरा की घटना कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है.

पानी का पीएच लेवल 9, खराब हो रही किडनी

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार मौतों के आंकड़े छुपा रही है. क्या मुआवजा राशि छुपाना चाहते हैं. पूरा इंदौर भागीरथपुरा न बन जाए, इसके हालात बन रहे हैं. हमने इंदौर में पानी की गुणवत्ता का ऑडिट किया. कई इलाकों में सप्लाई होने वाला पानी पीने योग्य नहीं है. लेकिन सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में कोई एक्शन नहीं लिया गया. इन इलाकों में पानी का पीएच का स्तर 9 तक जा रहा है, ऐसे पानी को पीने से किडनी खराब होने की संभावना रहती है. इंदौर में जिन लोगों की किडनी खराब हो रही है क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी?

आम लोग खुद कराएं पानी की जांच

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लोगों से मांग की है कि वे अपने-अपने घरों, कॉलोनियों में सप्लाई हो रहे पानी का ऑडिट खुद करें. इसके बाद जनता खुद नगरीय निकायों में हो रहे भ्रष्टाचार की आवाज बनेगी. कांग्रेस के सभी विधायकों से भी कहा है कि सिर्फ इंदौर ही नहीं, बल्कि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में सप्लाई हो रहे पीने के पानी की जांच करें और इसकी हकीकत से जनता को अवगत कराएं कि सरकार किस तरह के पानी की सप्लाई लोगों को कर रही है.