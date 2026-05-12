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नीट परीक्षा रद्द: गहलोत-जूली बोले– राजस्थान सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ किया खिलवाड़

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, 'नीट (यूजी) प्रवेश परीक्षा का रद्द होना यह दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी. राजस्थान की भाजपा सरकार ने जानबूझकर दो सप्ताह तक इसे छिपाने का प्रयास किया और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया.नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा रद्द कर और सीबीआई को जांच सौंपकर युवाओं के हित में साहसिक निर्णय लिया है.

जयपुर: नीट परीक्षा-2026 में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने परीक्षा रद्द कर दी है तथा मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है. अब NTA नीट की नई तिथियों की घोषणा करेगा. इस मामले ने अब राजनीतिक तापमान भी बढ़ा दिया है. सीकर जिले में नीट परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला. दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है.

ओएमआर शीट घोटाले को भी छिपाने का प्रयास: पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में हुए ओएमआर शीट घोटाले को छिपाया था, ताकि सरकार की बदनामी न हो. कमजोर पैरवी के कारण उस मामले के आरोपियों को जमानत मिल गई. इसी प्रकार अब नीट परीक्षा लीक की जानकारी भी छिपाने का प्रयास किया गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई. उन्होंने कहा, "अब सच्चाई सामने आ गई है और भाजपा सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है."

'राजस्थान सरकार ने मामला दर्ज नहीं किया': नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नीट का पेपर रद्द हुआ है. इसकी शिकायत राजस्थान सरकार के पास आई, लेकिन पुलिस ने अनदेखी की और कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया. जब यह मामला सोशल मीडिया पर उजागर हुआ, तब जाकर परीक्षा रद्द की गई और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए. जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि राजस्थान में अब तक इस पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? इसे पेपर लीक क्यों नहीं माना गया? यह जांच न्यायपालिका की देखरेख में होनी चाहिए थी, क्योंकि आज सीबीआई और ईडी पर जनता का विश्वास नहीं रहा.

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पेपर माफिया का देशभर में नेटवर्क: जूली ने कहा कि बार-बार इस प्रकार पेपर लीक होते हैं. बच्चे मेहनत करते हैं, उनके सपने एक मिनट में टूट जाते हैं. पेपर माफिया का पूरे देश में नेटवर्क है. बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर भविष्य में रोक लग सके. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के कानून राजस्थान सरकार के कानूनों से अधिक प्रभावी हैं, फिर भी पेपर लीक पर रोक नहीं लग पा रही है. 12 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पेपर लीक माफिया को पकड़ने में विफल रही है. जूली ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं. नीट का पेपर भी यहीं छपा है, लेकिन एसओजी इसे पेपर लीक मानने को तैयार नहीं है.