डोटासरा का तंज: नरेंद्र मोदी ट्रंप से और भजनलाल ओम बिड़ला से डरते हैं
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि जल्द ही भाजपा मिट्टी के चूल्हे और सिगड़ी पर रोटी-खाना बनाने के फायदे गिनाएगी
Published : March 12, 2026 at 6:40 PM IST
जयपुर: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते देश और प्रदेश में रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की किल्लत सामने आ रही है. रसोई गैस के लिए लोग कतारों में लगे हुए हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार को इस मामले में पूरी तरह से विफल बताते हुए तंज कसा है. डोटासरा ने कहा कि एक तरफ लोग गैस की किल्लत से परेशान हैं तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल लोकसभा स्पीकर के लिए कोटा से दिल्ली कचौरी भेजने की बात कर रहे हैं. मुख्यमंत्री सारे काम छोड़कर ओम बिड़ला को खुश करने में लगे हुए हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, उसी तरह भजनलाल शर्मा भी ओम बिड़ला से डरते हों?
डोटासरा ने गुरुवार शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कोटा में भाषण दिया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के लिए गरमा-गरम कचौरी भेजेंगे, लेकिन कचौरी वाले कह रहे हैं कि सिलेंडर ही नहीं मिल रहा तो फिर कैसे कचौरी भेजेंगे? तो क्या लाखों रुपए खर्च करके केवल कचौरी के लिए इतना बड़ा आयोजन कोटा में किया गया था? उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एप्सटीन फाइल्स में ट्रंप ने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी उससे डरते हैं, इसी तरह से अब लग रहा है कि भजनलाल शर्मा भी ओम बिड़ला से डरते हों.
डोटासरा ने कहा कि इजराइल-अमेरिका और ईरान युद्ध को 11 दिन हो गए हैं, जिसके कारण देश में पेट्रोल-डीजल की स्थिति विकट हो गई है. हमारी रिफाइनरी भी तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री समय नहीं दे रहे हैं. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले पर्चियों की अदला-बदली करूंगा, उसके बाद रिफाइनरी को चालू करूंगा. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लोगों को क्या फायदा है? हमारी रिफाइनरी तैयार है और उसे तुरंत चालू करना चाहिए. इस संकट में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उन्हें पैकेज देना चाहिए. जिन लोगों की शादियां हैं, उन्हें तुरंत व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए और जिन लोगों का व्यापार प्रभावित हुआ है, उनके बिजली के बिल माफ करने चाहिए.
ब्लॉक और मंडल स्तर पर भी करेंगे धरने-प्रदर्शन: डोटासरा ने कहा कि लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने में भाजपा सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, आम जनजीवन प्रभावित हो गया है. गैस सिलेंडर के लिए आए दिन पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है, अधिकारी भ्रष्टाचार करके चांदी कूट रहे हैं और प्रदेश की जनता का कोई सुनने वाला नहीं है. इसलिए विपक्ष का धर्म बनता है कि वो जनता की आवाज को उठाएं. उन्होंने कहा कि हम दो दिन प्रदेश के सभी जिलों में इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इसके बाद ब्लॉक और मंडल स्तर पर भी धरने-प्रदर्शन करेंगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारी माता-बहनें गैस एजेंसी में लाइन में लगी हुई हैं. घरेलू गैस की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है, कालाबाजारी बढ़ गई है. होटल व्यवसाय में भी बुकिंग में 40% की गिरावट आई है.
मंत्री का बयान निंदनीय: डोटासरा ने कहा कि खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का बयान निंदनीय है, जो कह रहे हैं कि हमारा काम गैस सिलेंडर की आपूर्ति करना नहीं, बल्कि इसकी मॉनिटरिंग करना है. लेकिन मंत्री को यह नहीं पता कि उनका काम जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना भी है. उन्होंने कहा कि गैस की कमी की वजह से हमारा पर्यटन व्यवसाय भी पूरी तरह चौपट हो गया है.
जूली बोले- श्वेत पत्र जारी करें सरकार: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि गैस सिलेंडर की स्थिति को लेकर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि सरकार की क्या योजना है. सरकार के पास कितने सिलेंडर हैं, कितनी डिमांड है? जूली ने कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता को पैनिक भी सरकार ही कर रही है. सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़ा दिए और कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा कर दिया. कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर आ गई है. उन्होंने कहा कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से लकड़ी की 25% डिमांड बढ़ चुकी है, इंडक्शन चूल्हे की 50% डिमांड बढ़ चुकी है. जूली ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि उनका क्या प्लान है, लेकिन इन सब बातों से सरकार को मतलब नहीं है.