डोटासरा का तंज: नरेंद्र मोदी ट्रंप से और भजनलाल ओम बिड़ला से डरते हैं

जयपुर: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते देश और प्रदेश में रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की किल्लत सामने आ रही है. रसोई गैस के लिए लोग कतारों में लगे हुए हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार को इस मामले में पूरी तरह से विफल बताते हुए तंज कसा है. डोटासरा ने कहा कि एक तरफ लोग गैस की किल्लत से परेशान हैं तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल लोकसभा स्पीकर के लिए कोटा से दिल्ली कचौरी भेजने की बात कर रहे हैं. मुख्यमंत्री सारे काम छोड़कर ओम बिड़ला को खुश करने में लगे हुए हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, उसी तरह भजनलाल शर्मा भी ओम बिड़ला से डरते हों? डोटासरा ने गुरुवार शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कोटा में भाषण दिया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के लिए गरमा-गरम कचौरी भेजेंगे, लेकिन कचौरी वाले कह रहे हैं कि सिलेंडर ही नहीं मिल रहा तो फिर कैसे कचौरी भेजेंगे? तो क्या लाखों रुपए खर्च करके केवल कचौरी के लिए इतना बड़ा आयोजन कोटा में किया गया था? उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एप्सटीन फाइल्स में ट्रंप ने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी उससे डरते हैं, इसी तरह से अब लग रहा है कि भजनलाल शर्मा भी ओम बिड़ला से डरते हों. डोटासरा ने कहा कि इजराइल-अमेरिका और ईरान युद्ध को 11 दिन हो गए हैं, जिसके कारण देश में पेट्रोल-डीजल की स्थिति विकट हो गई है. हमारी रिफाइनरी भी तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री समय नहीं दे रहे हैं. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले पर्चियों की अदला-बदली करूंगा, उसके बाद रिफाइनरी को चालू करूंगा. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लोगों को क्या फायदा है? हमारी रिफाइनरी तैयार है और उसे तुरंत चालू करना चाहिए. इस संकट में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उन्हें पैकेज देना चाहिए. जिन लोगों की शादियां हैं, उन्हें तुरंत व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए और जिन लोगों का व्यापार प्रभावित हुआ है, उनके बिजली के बिल माफ करने चाहिए. पढ़ें: डोटासरा बोले, 'हार के डर से पंचायत चुनाव नहीं करा रही सरकार', मंत्री मदन दिलावर पर कसा तंज