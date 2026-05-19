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'विकास में नहीं, कर्ज में आगे हैं राजस्थान' : जूली का सरकार पर बड़ा हमला, सीएजी के आंकड़े किए पेश

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि CAG के ताजा आंकड़ों ने भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की पोल खोल दी है.

LoP Tikaram Juli alleged BJP
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 2:31 PM IST

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जयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रदेश की भजन लाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जूली ने कहा कि भजनलाल सरकार ने प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबो दिया है और यहां विकास के काम लगभग ठप हो गए हैं.

जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैं राजस्थान विधानसभा में जिस सच को लगातार उठाता रहा, आज उस पर CAG की रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के पांच वर्षों के शासन से अपने मात्र दो वर्षों की तुलना का जो झूठा माहौल बनाया जा रहा था, वह आज पूरी तरह उजागर हो गया है. भाजपा सरकार की सच्चाई यह है कि राजस्थान 'विकास में नहीं, कर्ज में आगे' है. आज CAG के ताजा आंकड़े भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की पोल खोल रहे हैं.'

पढ़ें: CAG की रिपोर्ट विधानसभा में पेश, धांधली के कई बड़े खुलासे हुए...गलत ढंग से पहुंचाया गया लोगों को फायदा

राजस्थान देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल: नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि पूंजीगत खर्च के मामले में राजस्थान देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल हो गया है. सरकार विकास बजट का सिर्फ 51.82 प्रतिशत ही खर्च कर पाई. उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनेंगी ही नहीं, तो युवाओं को रोजगार कहां से मिलेगा?

सरकार ने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़े: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में विकास ठप है, लेकिन कर्ज लेने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं. बजट अनुमान से 65 प्रतिशत अधिक, यानी 71,261 करोड़ रुपए का भारी-भरकम कर्ज लिया गया. यह प्रदेश के भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक है. कांग्रेस शासित तेलंगाना और कर्नाटक विकास खर्च में देश में नंबर-1 हैं, वहीं राजस्थान की भाजपा सरकार ने प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल को जवाब देना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों बनती जा रही है?

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