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'विकास में नहीं, कर्ज में आगे हैं राजस्थान' : जूली का सरकार पर बड़ा हमला, सीएजी के आंकड़े किए पेश

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रदेश की भजन लाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जूली ने कहा कि भजनलाल सरकार ने प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबो दिया है और यहां विकास के काम लगभग ठप हो गए हैं. जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैं राजस्थान विधानसभा में जिस सच को लगातार उठाता रहा, आज उस पर CAG की रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के पांच वर्षों के शासन से अपने मात्र दो वर्षों की तुलना का जो झूठा माहौल बनाया जा रहा था, वह आज पूरी तरह उजागर हो गया है. भाजपा सरकार की सच्चाई यह है कि राजस्थान 'विकास में नहीं, कर्ज में आगे' है. आज CAG के ताजा आंकड़े भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की पोल खोल रहे हैं.' पढ़ें: CAG की रिपोर्ट विधानसभा में पेश, धांधली के कई बड़े खुलासे हुए...गलत ढंग से पहुंचाया गया लोगों को फायदा