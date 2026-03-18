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नेता प्रतिपक्ष जूली का आरोप - सरिस्का का सीटीएच बदलने में बड़ा घोटाला

टीकाराम जूली का कहना था कि दोनों मंत्री अलवर के होने से वन अधिकारियों पर भारी दबाव है.

Scam in Sariska
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 4:04 PM IST

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अलवर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व का सीटीएच (क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट) बदलने को लेकर बड़ा घोटाला किया जा रहा है. अलवर जिले से केंद्र व राज्य के वन मंत्री होने के कारण अधिकारियों पर सीटीएच बदलने का भारी दबाव है. उन्होंने कहा कि सीटीएच बदलने के पीछे भाजपा नेताओं की मंशा सरिस्का क्षेत्र में माइंस खुलवाना और गरीब किसानों की जमीन को सीटीएच में शामिल कराकर अटकाना है. उन्होंने सरिस्का के सीटीएच में बदलाव नहीं करने की मांग करते हुए कहा कि अलवर के अधिकारियों पर बनाया जा रहा दबाव हटाया जाए. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस अलवर के लोगों, सरिस्का और बाघों को बचाने के लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी.

जूली बुधवार को मिनी सचिवालय में सीटीएच मुद्दे पर आयोजित बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. जूली ने आरोप लगाया कि सरिस्का में सीटीएच में बदलाव का कारण अमीर लोगों की खानें खोलने और गरीब लोगों की जमीन को सीटीएच में शामिल करने की तैयारी है.

पढ़ें: एससी ने सरिस्का सीटीएच मुद्दे को आगे बढ़ाने की दी मंजूरी, भूपेंद्र यादव बोले-विरोधियों के मुंह हुए बंद

उन्होंने कहा कि मिलीभगत कर सरिस्का के पुराने सीटीएच को खत्म कर अलवर शहर के नजदीक नया सीटीएच बनाने का बड़ा घोटाला किया जा रहा है. उन्होंने सरकार से मांग की कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के पुराने सीटीएच में बदलाव नहीं किया जाए. उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए.

कांग्रेस लड़ेगी अलवर की जनता और बाघों की लड़ाई: नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि कांग्रेस अलवर के लोगों के हितों, विकास, सरिस्का को बचाने और बाघों के संरक्षण, लोगों के रोजगार व गरीब किसानों की लड़ाई लड़ेगी. इसके लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस न्याय के लिए लड़ेगी. उन्होंने कहा कि पुराने अलवर जिले का विभाजन होने के बाद अब नए अलवर जिले में केवल सरिस्का टाइगर रिजर्व ही बचा है, जो अलवर के लोगों के रोजगार का मुख्य स्रोत रह गया है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और उसके नेता सरिस्का को ही खत्म करने पर तुले हैं, ऐसे में अलवर का युवा रोजगार के लिए कहां भटकेगा?.

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