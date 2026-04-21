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CM खुद 15 दिनों से रिफाइनरी के चक्कर लगा रहे, फिर यह आगजनी कैसे हुई? : टीकाराम जूली

पचपदरा में रिफाइनरी में लगी आग के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Kuchaman)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
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कुचामनसिटी : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सोमवार देर रात्रि को डीडवाना कुचामन जिले के मकराना दौरे पर रहे. यहां पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं. उन्होंने पचपदरा में रिफाइनरी में लगी आग के मामले पर मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब 15 दिनों से रिफाइनरी के चक्कर लगा रहे हैं और वहां का जायजा ले रहे हैं तो यह आगजनी कैसे हुई? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी क्यों निरस्त हुआ? यह लोग रिफाइनरी लाना ही नहीं चाहते थे.

उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन लोगों को रोजगार भी नहीं मिला. इसके कारण लोगों को बड़ा नुकसान भी हो रहा है. इन्हें जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है. यह तो केवल मार्केटिंग बन चुके हैं. केवल अखबारों में और टीवी में छाने के लिए नाटक करते हैं. रिफाइनरी को लेकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि 15 अगस्त को हम शुभारंभ कर देंगे. 15 अगस्त भी गई, 26 जनवरी भी गई. यह थोथी घोषणाएं हैं.

टीकाराम जूली ने उठाए सवाल (वीडियो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

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चुनाव में राजनीतिक फायदा लेना चाहती है भाजपा : इसी प्रकार टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण बिल को लेकर भी आरोप लगाए कि इन्होंने सभी बिल पास करवाए हैं तो यह भी बिल पास हो जाना चाहिए था. इन्होंने इस बिल को क्यों गिरवाया, क्योंकि यह लोग बंगाल व अन्य राज्यों में चल रहे चुनाव में राजनीतिक फायदा लेना चाहते थे. उन्होंने शिक्षा विभाग को लेकर भी आरोप लगाए हैं कि आज तक इन्होंने एक भी स्कूल का भवन नहीं बनवाया है.

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सोमवार को टीकाराम जूली विधायक जाकिर हुसैन गैसावत के परिवारिक विवाह समारोह में शामिल हुए. उन्होंने नव विवाहित वर-वधु को आशीर्वाद दिया और परिवार को शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर विधायक गैसावत के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनकर अभिनंदन भी किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.

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पचपदरा में रिफाइनरी में आग
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