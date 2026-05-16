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नीट पेपर लीक में भाजपा के लोग शामिल, शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को देना चाहिए था इस्तीफा : जूली

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नीट पेपर लीक मामले में भाजपा पर जमकर निशाना साधा है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 4:52 PM IST

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अलवर : राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक प्रकरण में भाजपा के लोग शामिल हैं. तीन साल लगातार नीट का पेपर लीक होने और करीब 75 लाख युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अब तक इस्तीफा हो जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में भाजपा के लोग शामिल होने के कारण कार्रवाई नहीं हो रही.

उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में तो पुलिस ने पेपर लीक की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की और मामले को गेस पेपर बताकर टाल दिया, जबकि एसओजी इस मामले में कार्रवाई करना चाहती थी. मामले की रिपोर्ट नहीं करने वाले पुलिस थाना के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाया गया था. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शनिवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बात कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने ये बाते कहीं.

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नीट पेपर लीक का सेंटर ही राजस्थान : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक प्रकरण में देश के युवाओं के भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है. उन्होंने तंज कसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजस्थान में भाषण देकर गए कि यहां के युवाओं को पेपर लीक होने की चिंता करने की जरूरत नहीं और नीट पेपर लीक का सेंटर ही राजस्थान में निकला. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में आज तक नीट पेपर लीक का मामला दर्ज नहीं है. यहां पुलिस के पास शिकायत आई तो उन्होंने मामला ही दर्ज नहीं किया, जब प्रकरण एनटीए में गया और वहां से ईमेल आया तब सारी बात उजागर हुई है.

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सीबीआई की इमेज खत्म : उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार कह रही है कि हमारे यहां पेपर लीक का मामला ही दर्ज नहीं हुआ. जब पुलिस के पास शिकायत आई तो अधिकारियों ने उपर वालों को बताया कि इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं तो उन्होंने कहा कि इसका मामला ही दर्ज मत करो. जब बड़े स्तर पर मीडिया व सोशल मीडिया पर यह मामला उजागर हुआ तो एनटीए ने इस मामले में एक्शन लिया और सीबीआई को जांच दी. सीबीआई की इमेज खत्म हो चुकी है. उन्होंने सरकार से नीट पेपर लीक प्रकरण जांच सीबीआई से कराने और साथ ही ज्यूडिसरी जांच की मांग की.

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अलग-अलग राज्यों में पेपर लीक: उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में भाजपा के लोग जुड़े हैं, इस मामले में पकड़े गए आरोपियों ने बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात कह रहे हैं, जबकि अब तक कोई मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किस पर कार्रवाई हो और किस पर नहीं. नीट पेपर लीक प्रकरण में केन्द्र व राजस्थान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था. भाजपा के राज में देश के अलग-अलग राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं. इस पर भाजपा नेताओं को जवाब देना पड़ेगा. केवल कांग्रेस पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा. भाजपा का एजेंडा है कि कांग्रेस के समय की बात कर अपनी गलतियों को छिपाया जाए.

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भाजपा नेता ईवी कारों में बैठकर बनवा रहे रील : प्रतिपक्ष नेता जूली ने भाजपा नेताओं पर पेट्रोल-डीजल बचत का आडम्बर रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे ईवी कारों में बैठकर रील बनवा रहे हैं, जबकि पूरे रास्ते लग्जरी कारों से चलते हैं. उन्होंने आरोप लगाया जहां फोटो खिंचवाने और रील बनवानी होती है, वहां ईवी कारों, रेल, बस व ई रिक्शा में बैठ जाते हैं. प्रदेश में सरकार ने कितने शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसों को बंद कर दी. इस कारण लोगों को निजी वाहनों का उपयोग करना पड़ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी को समय रहते उर्जा संकट के बारे में सभी को बताना चाहिए था, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले दो महीनों से उर्जा संकट को लेकर सरकार से कदम उठाने की बात कह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव की चिंता सता रही थी.

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