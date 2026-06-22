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RSS का वीडियो पोस्ट करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर भड़के जूली, बोले- सत्ता के दबाव में काम कर रही है पुलिस

टीकाराम जूली ने कहा, किसी संगठन, विचारधारा या सरकार की आलोचना करना अपराध माना जाएगा तो यह लोकतंत्र नहीं बल्कि दमनकारी शासन का प्रतीक है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (X handle)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 1:40 PM IST

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जयपुर : झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में अभ्यास कर रहे आरएसएस कार्यकर्ताओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता नवीन पायल की गिरफ्तारी को लेकर अब सियासत भी तेज होने लगी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बाद अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी नवीन की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं. जूली ने कहा कि यह कार्रवाई कानून के दायरे में नहीं बल्कि सरकार के दबाव में पुलिस ने की है.

जूली ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आरएसएस की विचारधारा हमेशा से समाज में नफरत, विभाजन और वैचारिक असहिष्णुता फैला रही है. जो लोग सच बोलते हैं, सवाल पूछते हैं और सत्ता के सामने आईना दिखाते हैं उन्हें डराने धमकाने का प्रयास कोई नहीं बात नहीं है. झुंझुनू पुलिस की ओर से नवीन पायल की गिरफ्तारी और उनका मोबाइल जब्त किया जाना बेहद शर्मनाक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है. यह कार्रवाई कानून के राज की नहीं बल्कि सत्ता के दबाव में काम कर रहे तंत्र की तस्वीर पेश करती है.

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अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला : जूली ने कहा कि अगर किसी संगठन, विचारधारा या सरकार की आलोचना करना अपराध माना जाएगा तो यह लोकतंत्र नहीं बल्कि दमनकारी शासन का प्रतीक है. युवाओं की आवाज को कुचलना और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करना संविधान की मूल भावना का अपमान है. जूली ने कहा कि सरकार और प्रशासन यह भ्रम पालना छोड़ दें, गिरफ्तारी और मोबाइल जब्त करने से सच दब जाएगा. इतिहास गवाह है कि सत्ता के बल पर आवाजों को दबाने की कोशिश से हमेशा असफल हुई है. व्यक्ति को कैद किया जा सकता है, लेकिन उनके विचारों को नहीं. मोबाइल जब्त किए जा सकते हैं, लेकिन जनाक्रोश और सच को नहीं. सरकार मामले में तत्काल दखल देकर नवीन पायल को बिना शर्त रिहा करे. लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि जनता का अधिकार है जो सरकार सवालों से डरती है वो जनता का विश्वास हो चुकी है.

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इससे पहले पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मामले में सवाल खड़े करते हुए कहा था कि आरएसएस की असलियत बताता यह वीडियो पोस्ट करना अगर अपराध है तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बार-बार ये अपराध करेगा. नफरत और विभाजन के मुकाबले खेल और देश निर्माण की बात करना अगर अपराध है तो यह अपराध हम बार-बार करेंगे. मंडावा के नवीन को झुंझुनू पुलिस ने इस वीडियो के लिए गिरफ्तार कर उसका मोबाइल तक जब्त कर लिया.

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LOP TIKA RAM JULLY

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