ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता खोड़निया के ठिकानों पर CGST का छापा, जूली बोले- महेंद्रजीत मालवीय की मदद की मिल रही सजा

कांग्रेसी नेता के ठिकानों पर कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर निशाना साधा.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 31, 2026 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : बाबूलाल कटारा से नाम जुड़ने के बाद कांग्रेसी नेता दिनेश खोड़निया के घर और ऑफिस पर सेंट्रल जीएसटी की टीम ने छापा मारा है. खोड़निया के उदयपुर-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर डबोक इलाके में ऑफिस पर कार्रवाई की. खोड़निया पर हो रही कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि महेंद्रजीत मालवीय को कांग्रेस में वापसी की मदद की आशंका के चलते मिल रही सजा. भाजपा यही करती है, उनके खिलाफ कुछ हो तो जांच एजेंसियों को पीछे लगा दो.

द्वेषपूर्ण राजनीति ठीक नहीं : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि दिनेश खोड़निया पर CGST कार्रवाई हो रही है, यह पहले भी हो सकती थी. बीजेपी की नीति रही है कि जो उनकी विचारधारा को नहीं मानता है उनके खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ इसी तरह से जांच एजेंसी को लगा दिया जाता है. पहले ED, इनकम टैक्स, सीबीआई आती थी अब तो केंद्र की सीजीएसटी की टीम भी आने लगी है.

पढ़ें. मालवीय के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले खराड़ी, 'बीजेपी में आए थे, तो स्वागत किया, जा रहे हैं तो उन्हें धन्यवाद'

जूली ने बीजेपी पर साधा निशाना (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

दिनेश खोड़निया को लेकर बीजेपी को लगता है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कांग्रेस में वापसी करने में उनकी कोई भूमिका रही है, इसीलिए उनके ऊपर द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह से नहीं होना चाहिए. द्वेषपूर्ण राजनीति का कहीं कोई स्थान नहीं है. बीजेपी की हमेशा से ही इसी तरह की नीति रही है. खोड़निया पर आज जो कार्रवाई हो रही है वह सिर्फ और सिर्फ महेंद्रजीत मालवीय को कांग्रेस में वापसी की आशंकाओं के चलते की जा रही है.

कांग्रेस पदाधिकारी रहे : खोड़निया डूंगरपुर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं. एआईसीसी सदस्य भी हैं. टीमें डबोक स्थित केआरई अरिहंत पहुंचीं. टीम ने दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया. खोड़निया के बेटे आदिश खोड़निया ग्रुप का संचालन करते हैं. इससे पहले 2024 में ईडी ने डूंगरपुर के सागवाड़ा में उनके घर और ऑफिस पर छापेमारी की थी. खोड़निया ज्वैलरी और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं. खोड़निया के भाई नरेंद्र खोड़निया सागवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं. डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा और उदयपुर सहित कई जगह कारोबार है.

TAGGED:

CONGRESS LEADER DINESH KHODANIYA
LOP TIKA RAM JULLY ON CGST RAID
कांग्रेसी नेता दिनेश खोड़निया
CGST RAID ON CONGRESS LEADER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.