बिना फिटनेस परमिट के दौड़ रही बसें, सरकार की लापरवाही से हुआ जैसलमेर बस हादसा: टीकाराम जूली

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जैसलमेर बस हादसे पर बड़ा बयान दिया है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 12:04 PM IST

Updated : October 15, 2025 at 12:12 PM IST

2 Min Read
कोटा : राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत करते हुए जैसलमेर बस हादसे को सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया. उन्होंने कहा कि बिना फिटनेस और परमिट के बसें दौड़ रही हैं. डबल इंजन की सरकार का काम डबल भ्रष्टाचार है. अंता विधानसभा में उपचुनाव के चलते कांग्रेस के नेताओं का कोटा सर्किट हाउस में आने का क्रम जारी है. यह सब कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली में शामिल होंगे. इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष भी कोटा पहुंचे हैं.

सर्किट हाउस कोटा में मीडिया से बातचीत करते हुए टीकाराम जूली ने दावा किया कि अंता में बड़े बहुमत से हम चुनाव जीतने वाले हैं. पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ आज प्रमोद जैन भाया के नामांकन करने के लिए आई है. ऐतिहासिक चुनाव होगा. भाजपा सरकार का 2 साल का कुशासन है. इस कुशासन की वजह से रोजाना मौत हो रही है. गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया गया है. आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है. सब चीजों को लेकर ऐतिहासिक जीत अंता में कांग्रेस की जीत होगी.

भाजपा को अंता में नहीं मिल रहा चुनाव लड़ने वाला : टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी चयन भी नहीं कर पाई है. कोई मिल नहीं रहा है, जो मजबूती से चुनाव लड़ पाए, क्योंकि जनता ने तय कर दिया है कि कांग्रेस जीतेगी. जैसलमेर का बड़ा हादसा इन लोगों की कमजोरी और लापरवाही से हुआ है. बिना परमिट व फिटनेस के बसें चल रही हैं. बसों में पटाखे लेकर जाए जा रहे हैं. डबल इंजन किस दिन काम आएगा, यह डबल इंजन का काम डबल भ्रष्टाचार है. बजरी माफिया व खनन माफिया यह सब पनप गए हैं. आरोप लगाया कि इस घटना में मौत के आंकड़े सरकार छुपा रही है.

Last Updated : October 15, 2025 at 12:12 PM IST

LOP TIKA RAM JULLY
JAISALMER BUS FIRE ACCIDENT
जैसलमेर बस हादसा
ANTA BY ELECTION
BUS ACCIDENT IN JAISALMER

