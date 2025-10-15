ETV Bharat / state

बिना फिटनेस परमिट के दौड़ रही बसें, सरकार की लापरवाही से हुआ जैसलमेर बस हादसा: टीकाराम जूली

कोटा : राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत करते हुए जैसलमेर बस हादसे को सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया. उन्होंने कहा कि बिना फिटनेस और परमिट के बसें दौड़ रही हैं. डबल इंजन की सरकार का काम डबल भ्रष्टाचार है. अंता विधानसभा में उपचुनाव के चलते कांग्रेस के नेताओं का कोटा सर्किट हाउस में आने का क्रम जारी है. यह सब कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली में शामिल होंगे. इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष भी कोटा पहुंचे हैं.

सर्किट हाउस कोटा में मीडिया से बातचीत करते हुए टीकाराम जूली ने दावा किया कि अंता में बड़े बहुमत से हम चुनाव जीतने वाले हैं. पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ आज प्रमोद जैन भाया के नामांकन करने के लिए आई है. ऐतिहासिक चुनाव होगा. भाजपा सरकार का 2 साल का कुशासन है. इस कुशासन की वजह से रोजाना मौत हो रही है. गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया गया है. आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है. सब चीजों को लेकर ऐतिहासिक जीत अंता में कांग्रेस की जीत होगी.

