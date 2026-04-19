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नेता प्रतिपक्ष जूली का बड़ा बयान, बोले- पंचायत चुनाव के नतीजों पर टिका है सीएम भजनलाल का भविष्य

जूली ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव के नतीजों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भविष्य टिका है और चुनाव होने पर भाजपा की हार तय है, इस डर से भाजपा सरकार बार- बार इन चुनावों को आगे खिसकाती जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को संसद व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाखंड कर रहे हैं. जूली ने कहा कि यह विधेयक तो 2023 में पहले ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, अब मोदी सरकार को केवल इसे लागू करना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदैव ही महिला आरक्षण के पक्ष में रही है.

अलवर : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली ने भाजपा तीखा हमला बोला है. रविवार को अलवर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए जूली ने न केवल राज्य की भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए. जूली का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार चुनाव के मैदान में उतरने से घबरा रही है.

जूली ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार सात साल होने के बाद पंचायत व नगर निकायों के चुनाव नहीं करा पा रही है. हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भाजपा सरकार को चुनाव नहीं करा पाने को लेकर फटकार लगा रही है, लेकिन सरकार चुनाव कराने के बजाय बार-बार चुनाव की तारीख बढ़ाने की बात लेकर पहुंच जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने संविधान का मजाक बना रखा है.

प्रतिपक्ष नेता जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मुख्यमंत्री के गृह जिला भरतपुर में ढाई साल से जिला प्रमुख के चुनाव नहीं करा पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि पंचायत व निकाय चुनाव में भाजपा की हार के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बदलना तय है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में निकाय व पंचायत चुनाव तथा जनता के अन्य मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी. केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा. जूली ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है. उन्होंने तर्क दिया कि जब यह विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, तो सरकार इसे लागू करने में देरी क्यों कर रही है?

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​जूली ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के डूबते भविष्य जैसे असल मुद्दों पर बात करने के बजाय केवल महिला आरक्षण का 'प्रोपेगेंडा' कर रहे हैं. उन्होंने कहा, भाजपा के नेता और मंत्री पिछले 10 दिनों से केवल इसी विषय पर राजनीति कर रहे हैं. सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण की समर्थक रही है और हमने राजस्थान में निकायों व पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर इसे साबित भी किया है.