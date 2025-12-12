ETV Bharat / state

राहुल गांधी ने संसद में उठाया दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा, कहा- देश का भविष्य हो रहा बर्बाद, कैंसर से जूझ रहे लोग

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे को लोकसभा में उठाया, उन्होंने कहा कि AQI 400 के करीब है. जो कि खतरनाक स्थिति में है. नेता प्रतिपक्ष ने प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की है.

राहुल गांधी ने कहा- 'हमारे ज़्यादातर बड़े शहर ज़हरीली हवा की चादर में जी रहे हैं, लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी हो रही है. उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है. लोगों को कैंसर हो रहा है. बुज़ुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. यह एक दिलचस्प मुद्दा है क्योंकि मुझे यकीन है कि इस मुद्दे पर सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी. यह कोई सोच का मुद्दा नहीं है. इस सदन में हर कोई इस बात से सहमत होगा कि एयर पॉल्यूशन, जो हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम सहयोग करना चाहेंगे.

राहुल गांधी ने कहा कि ये जरूरी है कि सरकार एक योजना तैयार करे कि शहरों में प्रदूषण की चुनौती से कैसे लड़ा जाए. राहुल गांधी ने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार और विपक्ष मिलकर काम कर सकते हैं और देश को प्रदूषण की इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं. राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इसे एक ऐसे मुद्दे की तरह ना देखा जाए जहां विपक्ष सरकार और सरकार विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं बल्कि इस चुनौती से मिलकर लड़ा जाए. राहुल गांधी ने सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की.