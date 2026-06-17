परंपरागत वोट बैंक साधने में जुटे राहुल गांधी, एससी-एसटी और ओबीसी के बाद कल माइनॉरिटी नेताओं से संवाद
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में कांग्रेस से जुड़े अल्पसंख्यक नेताओं से करेंगे चर्चा.
Published : June 17, 2026 at 1:26 PM IST
जयपुर: आगामी निकाय-पंचायत और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग को अभी से ही साधने में जुट गई है. इसके लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुहिम शुरू की है.
राहुल गांधी लगातार इन वर्गों के लोगों से संवाद करके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं. साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस केसाथ जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं. पिछले दिनों दिल्ली में राहुल गांधी ने एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद किया था.
अब गुरुवार 18 जून को राहुल गांधी भवन में राजस्थान कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं भी सुनेंगे. राहुल गांधी दोपहर 2 बजे इंदिरा गांधी भवन में राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के तमाम जिलाध्यक्षों, प्रदेश उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी से चर्चा करेंगे.
एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग की भागीदारी चाहते हैं राहुल गांधी : कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार का कहना है कि कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब राहुल गांधी राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्षों, प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष्यों से संवाद करेंगे.
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उन्होंने कहा कि इस संवाद के दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद रहेंगे. चोपदार का कहना है कि राहुल गांधी की मंशा है कि एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग को राजनीति में उनकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाए और यही बात वह हर जगह भी उठा रहे हैं. राहुल गांधी ने ही सबसे पहले ओबीसी आरक्षण की मांग उठाई थी, क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि आने वाले निकाय पंचायत और विधानसभा चुनाव में पार्टी हाईकमान एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व देगी तो कांग्रेस के भी इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे.
बुलडोजर एक्शन का भी मामला उठाएंगे कार्यकर्ता : चोपदार का कहना है कि राहुल गांधी के समक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नेता और कार्यकर्ता भाजपा शासित राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर भी मामला उठाएंगे. उनका कहना है कि जयपुर में जिस तरह से एक धार्मिक स्थल को बुलडोजर से ढहा दिया गया था, वो ठीक नहीं था. भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यक वर्ग के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं. भाजपा सरकारों का यह रवैया संविधान और लोकतंत्र केखिलाफ है.
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प्रशिक्षण शिविर में भी राहुल ने दिए थे जिलाध्यक्षों को निर्देश : हाल ही में 1 जून को पुष्कर में हुए कांग्रेस जिलाध्यक्षों के 10 दिन से प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन भी राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए थे कि एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों पर अगर कहीं अत्याचार होता है तो जिलाध्यक्षों का कर्तव्य है कि वो उनके साथ मजबूती से खड़े रहें.
एससी-एसटी और ओबीसी से भी कर चुके हैं संवाद : राहुल गांधी पिछले दो महीने में कांग्रेस एसटी विभाग, एससी विभाग और ओबीसी विभाग के नेताओं को भी दिल्ली बुलाकर उनसे संवाद कर चुके हैं. पिछले साल भी दिल्ली में ओबीसी वर्ग का राष्ट्रीय अधिवेशन भी तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जहां पर राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग को उनकी जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी देने का आह्वान किया था.