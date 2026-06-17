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परंपरागत वोट बैंक साधने में जुटे राहुल गांधी, एससी-एसटी और ओबीसी के बाद कल माइनॉरिटी नेताओं से संवाद

परंपरागत वोट बैंक साधने में जुटे राहुल गांधी ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: आगामी निकाय-पंचायत और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग को अभी से ही साधने में जुट गई है. इसके लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुहिम शुरू की है. राहुल गांधी लगातार इन वर्गों के लोगों से संवाद करके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं. साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस केसाथ जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं. पिछले दिनों दिल्ली में राहुल गांधी ने एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद किया था. अब गुरुवार 18 जून को राहुल गांधी भवन में राजस्थान कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं भी सुनेंगे. राहुल गांधी दोपहर 2 बजे इंदिरा गांधी भवन में राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के तमाम जिलाध्यक्षों, प्रदेश उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी से चर्चा करेंगे. एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग की भागीदारी चाहते हैं राहुल गांधी : कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार का कहना है कि कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब राहुल गांधी राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्षों, प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष्यों से संवाद करेंगे. पढ़ें : राहुल गांधी का छात्रों से संवाद: हवाई मार्ग से दोपहर में पहुंचेंगे कोटा, छात्रों के बीच करीब डेढ़ घंटे रहेंगे उन्होंने कहा कि इस संवाद के दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद रहेंगे. चोपदार का कहना है कि राहुल गांधी की मंशा है कि एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग को राजनीति में उनकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाए और यही बात वह हर जगह भी उठा रहे हैं. राहुल गांधी ने ही सबसे पहले ओबीसी आरक्षण की मांग उठाई थी, क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए.