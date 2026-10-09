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यूनियन कार्बाइड के बाद अब इस फैक्ट्री के कचरे से सांसों पर संकट, सिंघार ने उठाई पॉल्यूशन सर्वे की डिमांड

उमंग सिंघार ने उठाई कटनी फैक्ट्री के पॉल्यूशन सर्वे की डिमांड ( ETV Bharat )

भोपाल: भोपाल में अमरीकी कंपनी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के बाद अब आज़ादी के पहले 1934 में वजूद में आई और 1988 तक कटनी में रही फैक्ट्री का कचरा संकट बन गया है. दस लाख टन एस्बेस्टस वेस्ट कटनी के अलग-अलग हिस्सों में है ऐसा बताया जा रहा है. इस कचरे से दस से पंद्रह हजार लोगों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है.

मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज शुक्रवार को कटनी जिले का दौरा किया और कैमोर–कलहरा क्षेत्र में एस्बेस्टस से जुड़े प्रदूषण एवं बीमारियों से प्रभावित लोगों से मुलाकात की. सिंघार ने कहा कि इस इलाके का स्वतंत्र प्रदूषण सर्वेक्षण किया जाना चाहिए. फिलहाल इसमें 1300 लोगों के प्रभावित होने की बात कही गई. लेकिन सिंघार ने ये आंकड़ा 15 हजार तक पहुंचने की आशंका जताई.

उमंग सिंघार ने उठाई कटनी फैक्ट्री के पॉल्यूशन सर्वे की डिमांड (ETV Bharat) सिंघार का सवाल 2016 में आ चुकी थी रिपोर्ट, 10 साल क्या हुआ सिंघार ने कैमोर में उन जगहों का भी दौरा किया जहां जहरीले कचरे को डंप किया गया है. इसके बाद फैक्ट्री में भी जाकर संबंधितों से जानकारी ली. नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि इससे जुड़ी रिपोर्ट में 2016 में किए गए वैज्ञानिक अध्ययन, एस्बेस्टस से संबंधित बीमारियों के बारे में प्रकाशित दावे, चिकित्सा जांच एवं स्वास्थ्य रिकॉर्ड की कमियों का उल्लेख है. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में करीब 3500 के करीब वर्कर थे, जिन्होंने यहां बरसों तक काम किया. अगर उनके परिजनों को जोड़ा जाए तो 10-15 हजार संभावित लोग पीड़ित हो सकते हैं. सिंघार का सवाल है कि जब 2016 में जानकारी आ चुकी थी, तो सरकार ने दस साल तक क्या किया?