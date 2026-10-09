यूनियन कार्बाइड के बाद अब इस फैक्ट्री के कचरे से सांसों पर संकट, सिंघार ने उठाई पॉल्यूशन सर्वे की डिमांड
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाई कटनी फैक्ट्री के पॉल्यूशन सर्वे की डिमांड. कटनी में रही फैक्ट्री का कचरा बना संकट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 9:00 PM IST
भोपाल: भोपाल में अमरीकी कंपनी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के बाद अब आज़ादी के पहले 1934 में वजूद में आई और 1988 तक कटनी में रही फैक्ट्री का कचरा संकट बन गया है. दस लाख टन एस्बेस्टस वेस्ट कटनी के अलग-अलग हिस्सों में है ऐसा बताया जा रहा है. इस कचरे से दस से पंद्रह हजार लोगों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है.
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज शुक्रवार को कटनी जिले का दौरा किया और कैमोर–कलहरा क्षेत्र में एस्बेस्टस से जुड़े प्रदूषण एवं बीमारियों से प्रभावित लोगों से मुलाकात की. सिंघार ने कहा कि इस इलाके का स्वतंत्र प्रदूषण सर्वेक्षण किया जाना चाहिए. फिलहाल इसमें 1300 लोगों के प्रभावित होने की बात कही गई. लेकिन सिंघार ने ये आंकड़ा 15 हजार तक पहुंचने की आशंका जताई.
सिंघार का सवाल 2016 में आ चुकी थी रिपोर्ट, 10 साल क्या हुआ
सिंघार ने कैमोर में उन जगहों का भी दौरा किया जहां जहरीले कचरे को डंप किया गया है. इसके बाद फैक्ट्री में भी जाकर संबंधितों से जानकारी ली. नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि इससे जुड़ी रिपोर्ट में 2016 में किए गए वैज्ञानिक अध्ययन, एस्बेस्टस से संबंधित बीमारियों के बारे में प्रकाशित दावे, चिकित्सा जांच एवं स्वास्थ्य रिकॉर्ड की कमियों का उल्लेख है. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में करीब 3500 के करीब वर्कर थे, जिन्होंने यहां बरसों तक काम किया. अगर उनके परिजनों को जोड़ा जाए तो 10-15 हजार संभावित लोग पीड़ित हो सकते हैं. सिंघार का सवाल है कि जब 2016 में जानकारी आ चुकी थी, तो सरकार ने दस साल तक क्या किया?
पूरे इलाके का प्रदूषण सर्वे हो, मिट्टी और भूजल की भी जांच हो
सिंघार ने कहा कि उनकी मुख्य मांग है कि सरकार केवल जांच की बात तक सीमित न रहे, बल्कि स्वतंत्र प्रदूषण सर्वेक्षण, घर-घर चिकित्सा जांच, स्थायी मरीज रजिस्टर, गंभीर रूप से बीमार लोगों के उपचार का ना सिर्फ बंदोबस्त करे बल्कि मुआवजे की रणनीति भी बनाए. सिंघार ने मांग की है कि कैमोर– कलहरा के पूरे प्रभावित क्षेत्र का स्वतंत्र वैज्ञानिक प्रदूषण सर्वेक्षण कराया जाए. सभी चिह्नित और संदिग्ध स्थानों की GIS मैपिंग की जाए.
भूमि की ऊपरी सतह के नीचे की मिट्टी और भूजल की तत्काल जांच कराई जाए. प्रत्येक प्रभावित वार्ड और गांव में घर-घर चिकित्सा जांच कराई जाए. एस्बेस्टस संबंधित बीमारियों के लिए स्थायी मरीज रजिस्टर और स्वास्थ्य मानचित्र बनाया जाए. पूर्व कर्मचारियों, उनके परिवारों, आसपास के निवासियों और पूर्व विद्यार्थियों के लिए विशेष जांच कार्यक्रम शुरू किया जाए. गंभीर मरीजों का उपचार सरकार की जिम्मेदारी पर कराया जाए. प्रदूषण की सफाई और मुआवजे की जिम्मेदारी तय की जाए.
1934 से शुरु हुआ एस्बेसटस कैसे जानलेवा हुआ , पूरी टाइमलाईन
- कटनी जिले का कैमोर आजादी के पहले से एस्बेस्टस उद्योग से जुड़ा रहा है.
- एस्बेस्टस एक प्राकृतिक रेशेदार खनिज है, जिसका पहले गर्मी और आग से बचाव के लिए छत की शीट, सीमेंट और निर्माण सामग्री में इस्तेमाल किया जाता था.
- इसके बहुत बारीक रेशे सांस के साथ शरीर में जाने पर फेफड़ों की गंभीर बीमारियों और कैंसर का कारण बन सकते हैं.
- क्षेत्र में एस्बेस्टस-सीमेंट निर्माण की शुरुआत 1934 में हुई थी.
- 2016 में कनाडा की पर्यावरण परामर्श संस्था ECOH Management Inc. ने कैमोर और कलहरा में प्रदूषण का वैज्ञानिक अध्ययन किया था.
- अध्ययन में कैमोर में लगभग 5.62 लाख वर्ग मीटर सतही प्रदूषण का अनुमान लगाया गया.
- कलहरा लैंडफिल में लगभग 3,905 वर्ग मीटर दूषित क्षेत्र दर्ज किया गया.
- दूषित सामग्री केवल फैक्ट्री परिसर में ही नहीं, बल्कि आवासीय परिसरों, कृषि भूमि और बच्चों के खेलने के मैदानों में भी मिलने की बात कही गई.
- एस्बेस्टस से दूषित मिट्टी या सामग्री की मात्रा लगभग 10 लाख टन आंकी गई थी.
- सितंबर 2026 की ITV जांच रिपोर्ट में चेन्नई के प्रोफेसर मुरलीधर वेंकिटेश्वरन के हवाले से कहा गया कि सितंबर 2025 में कैमोर यात्रा के दौरान उन्होंने एस्बेस्टस से संबंधित लगभग 1,200 नए मामले पाए.
- उसी जांच रिपोर्ट में चिकित्सा विशेषज्ञों के हवाले से 5,000 से अधिक लोगों में एस्बेस्टस-संबंधित बीमारियों के उपचार की बात कही गई.