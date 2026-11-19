'ऑपरेशन सिंदूर' पर हिमाचल विधानसभा में मचा संग्राम! मंत्री जगत नेगी के बयान पर भड़के नेता प्रतिपक्ष जयराम
जयराम ठाकुर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान कार्यवाही से जब कर नहीं हटाया जाता, विपक्ष सदम नहीं चलने देगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 9:20 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने ऑपरेशन सिंदूर और राफेल को लेकर जो कहा, उसके बाद सदन में सियासत गरमाती नजर आई. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मांग की कि इस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सेना की वजह से पूरा देश सुरक्षित है और देश के नागरिक भी सुरक्षित हैं. ऐसे में सेना को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मंत्री के बयान को सदन की कार्यवाही से नहीं हटाया जाता, तब तक विपक्ष सदन की कार्यवाही चलने नहीं देगा.
'सेना का अपमान के लिए माफी मांगे जगत सिंह नेगी'
जयराम ठाकुर ने कहा, "राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी से सेना में रोष है. इस तरह की टिप्पणी से सैनिकों की भावनाएं आहत हुई हैं. यदि मंत्री के बयान से सेना आहत हुई है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. राजस्व मंत्री ने बीते कल सेना को लेकर जो टिप्पणी की उससे सेना में रोष है. मंत्री ने आज फिर सदन के भीतर सेना के खिलाफ टिप्पणी की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है".
नेता प्रतिपक्ष ने इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान को संरक्षण दे रही है. सरकार को इस तरह के बयान पर मंत्री का बचाव करने के बजाय उचित कार्रवाई करनी चाहिए. संसदीय कार्य मंत्री सदन में मंत्री के इस विवादित बयान का बचाव करते नजर आए. राजस्व मंत्री की इस तरह की टिप्पणियां करना उनकी आदत बन गई है.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंत्री को अपने बयान की जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगनी चाहिए. मंत्री भाजपा और विपक्ष का विरोध करते-करते मंत्री संविधान और सेना का विरोध करने पर उतर आए. यदि मंत्री को विरोध करना है तो वह भाजपा का विरोध करें, विचारधारा का विरोध करें. लेकिन इस तरह सेवा के खिलाफ टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है.
क्या है विवाद की वजह?
दरअसल, बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, जब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 'राफेल विमान' और 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बयान दिया. भाजपा की ओर से साझा किए गए वीडियो में मंत्री कहते हुए दिख रहे हैं- "700 करोड़ का जहाज खरीदना था, राफेल नाम का, लेकिन आपने उसे 2300 करोड़ में खरीदा. वहां भ्रष्टाचार हुआ. वो क्या कोई चांदी और सोने का जेट था, जो 700 करोड़ के जेट को आपने 2300 करोड़ में खरीदा. और क्या उस राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए. आप बताओ तो सही कहां छुड़ाए. अपने छक्के उल्टे छूट गए." मंत्री के इसी बयान को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई है और इसे भारतीय सेना के पराक्रम से जोड़ते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है.
विधानसभा सदन में कांग्रेस मंत्री जगत सिंह नेगी का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के पराक्रम पर ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया है कि उसके लिए राजनीति देश और जवानों के सम्मान से ऊपर है। आख़िर जब-जब देश की सुरक्षा और सेना के पराक्रम की बात आती है, तब-तब कांग्रेस के बयान पाकिस्तान की भाषा बोलते क्यों नज़र आते हैं?— BJP Himachal Pradesh (@BJP4Himachal) November 19, 2026
सैनिकों के बलिदान का अपमान बर्दाश्त नहीं: राकेश जम्वाल
वहीं, सुंदरनगर विधायक एवं भाजपा मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर सुक्खू सरकार को घेरा. राकेश जम्वाल ने कहा, "प्रदेश सरकार के मंत्री द्वारा कारगिल युद्ध, देश की सेना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई टिप्पणियों को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. हिमाचल वीरभूमि है और यहां के हजारों परिवारों का सेना से सीधा संबंध है. देश की सेना और सैनिकों के बलिदान पर राजनीतिक टिप्पणी करना सैनिकों के मनोबल और प्रदेश की भावनाओं को आहत करना है. मंत्री को सदन में अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए".
ये भी पढ़ें: 'मैंने किसी का कत्ल किया क्या, माफी क्यों मांगू, जो सच था वही कहा', ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर बोले मंत्री जगत सिंह नेगी
ये भी पढ़ें: 'ऑपरेशन सिंदूर में उल्टा अपने छक्के छूट गए', जगत सिंह नेगी के बयान पर बवाल, भाजपा बोली- शर्मनाक, माफी मांगें मंत्री