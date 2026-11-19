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'ऑपरेशन सिंदूर' पर हिमाचल विधानसभा में मचा संग्राम! मंत्री जगत नेगी के बयान पर भड़के नेता प्रतिपक्ष जयराम

हिमाचल में ऑपरेशन सिंदूर पर छिड़ा संग्राम ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने ऑपरेशन सिंदूर और राफेल को लेकर जो कहा, उसके बाद सदन में सियासत गरमाती नजर आई. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मांग की कि इस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सेना की वजह से पूरा देश सुरक्षित है और देश के नागरिक भी सुरक्षित हैं. ऐसे में सेना को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मंत्री के बयान को सदन की कार्यवाही से नहीं हटाया जाता, तब तक विपक्ष सदन की कार्यवाही चलने नहीं देगा.

'सेना का अपमान के लिए माफी मांगे जगत सिंह नेगी'