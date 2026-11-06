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जूली बोले-राहुल संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा, खुली बहस से बच रहे पीएम मोदी

टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संविधान व लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा बताया. उन्होंने कहा कि राहुल भाजपा के काबू में आने वाले नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र बचाने की बात करने से पहले अपना आचरण देखें. जूली ने पीएम नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के साथ पांच मिनट खुली बहस करने से बचने का आरोप भी लगाया.