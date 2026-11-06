जूली बोले-राहुल संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा, खुली बहस से बच रहे पीएम मोदी
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र बचाने की बात करने से पहले अपना आचरण देखें.
Published : November 6, 2026 at 2:58 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 3:08 PM IST
अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संविधान व लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा बताया. उन्होंने कहा कि राहुल भाजपा के काबू में आने वाले नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र बचाने की बात करने से पहले अपना आचरण देखें. जूली ने पीएम नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के साथ पांच मिनट खुली बहस करने से बचने का आरोप भी लगाया.
प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुक्रवार को यहां मीडिया से बातचीत में भाजपा और केंद्र पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने, लोकतांत्रिक संस्थाओं की अनदेखी और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, भाजपा की पूरी राजनीति राहुल गांधी को निशाना बनाने के इर्द-गिर्द घूम रही है, जबकि राहुल देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं. जूली ने राज्य सरकार पर कुछ लोगों और फर्मों को सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने तथा रिसॉर्ट को छूट देने के मामले में पारदर्शिता नहीं बरतने के आरोप भी लगाए.
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राहुल से खुली बहस करें मोदी:जूली ने कहा कि भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री और पूरी पार्टी सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र बचाओ, अराजकता भगाओ की बात कर रहे हैं, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में गतिरोध और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जिम्मेदार भाजपा खुद है. अराजकता फैलाने का आरोप विपक्ष पर लगाने से पहले भाजपा को अपने काम पर नजर डालनी चाहिए. उन्होंने संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन, सदन की कार्यवाही बाधित और विरोध प्रदर्शनों के लिए स्थानों पर पाबंदियों को लेकर भी सवाल उठाए. जूली ने कहा कि भाजपा लगातार राहुल को निशाना बना रही है, लेकिन राहुल दबाव में नहीं आएंगे. राहुल ने मोदी को पांच मिनट की बहस की चुनौती दी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को निर्णायक बनाने की बात कही है. मोदी को यह चुनौती स्वीकारनी चाहिए. बहस खुले मंच पर हो ताकि जनता खुद तय कर सके कि कौन देश के मुद्दों पर क्या कह रहा है और किसके पास बेहतर जवाब हैं. भाजपा सरकार असल मुद्दों पर चर्चा के बजाय जाति और धर्म की राजनीति कर रही है.
विला खरीद की हो जांच: नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से कथित रिसॉर्ट छूट और विला खरीद प्रकरण की जांच कराने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया, कुछ सरकारी निर्णयों के माध्यम से चुनिंदा लोगों और फर्मों को लाभ पहुंचाया गया. निवेश आकर्षित करने के नाम पर छूट का उद्देश्य प्रदेश में उद्योग और रोजगार बढ़ाना होना चाहिए, न कि किसी उद्योगपति, अधिकारी या राजनेता को निजी लाभ पहुंचाना. उन्होंने मांग की कि जिन निर्णयों के आधार पर संबंधित रिसॉर्ट को छूट दी, उनकी समीक्षा के लिए स्वतंत्र समिति बनाई जाए.निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में हुए तो मुख्यमंत्री खुद सामने आकर बताएं कि छूट किस प्रस्ताव और किस आधार पर दी. एक वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर कुछ लोगों और फर्मों को लाभ पहुंचाया गया तथा विला खरीदने और उन्हें किराए पर देने के आरोप सामने आए हैं.
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ईडी की जांच विपक्ष तक सीमित: जूली ने कहा, यदि इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं और करोड़ों रुपए के लेनदेन की आशंका है तो संबंधित एजेंसियों को जांच करनी चाहिए. क्या ईडी की जांच केवल विपक्षी नेताओं और दलों तक सीमित है? भाजपा से जुड़े लोगों के मामलों में भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
पद की गरिमा बनाए रखें भजनलाल: जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोधपुर में दिए बयान पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक और गरिमामय होता है. इस पद पर बैठे व्यक्ति को पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित सभी राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में बोलते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए. यदि मुख्यमंत्री को पूर्ववर्ती सरकार के किसी निर्णय या कामकाज पर आपत्ति है तो उन्हें तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर बात करनी चाहिए.जूली ने कहा कि वन स्टेट, वन इलेक्शन की बात करने वाली भाजपा सरकार ने पंचायत व निकाय चुनाव समय पर नहीं कराए, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई. त्योहारों के दौरान भी लोगों को चुनावी गतिविधियों में व्यस्त रहना पड़ रहा है. उन्होंने भाजपा पर बाड़ेबंदी की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है.
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