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जूली बोले-सीएम ही नहीं, पूरी कैबिनेट बदल दें, फिर भी जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी

अलवर कार्यालय पर आमजन से मिलते टीकाराम जूली ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाए, तब भी प्रदेश की जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी. तीन साल के शासन में जो एंटी इनकंबेंसी बनी है, वह केवल चेहरे बदलने से खत्म होने वाली नहीं है. अब तो राजस्थान में राज ही बदलेगा. उन्होंने पंचायती राज चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं को चुनावी हार से ध्यान हटाने की कोशिश बताया. जूली मंगलवार को अलवर में अपने कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे.