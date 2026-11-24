जूली बोले-सीएम ही नहीं, पूरी कैबिनेट बदल दें, फिर भी जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी
नेता प्रतिपक्ष का दावा-राजस्थान में अब राज ही बदलेगा. पंचायती राज चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप.
Published : November 24, 2026 at 3:39 PM IST
अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाए, तब भी प्रदेश की जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी. तीन साल के शासन में जो एंटी इनकंबेंसी बनी है, वह केवल चेहरे बदलने से खत्म होने वाली नहीं है. अब तो राजस्थान में राज ही बदलेगा. उन्होंने पंचायती राज चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं को चुनावी हार से ध्यान हटाने की कोशिश बताया. जूली मंगलवार को अलवर में अपने कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, हर बयान के पीछे कोई न कोई छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है. पंचायत चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा के पीछे भी उन्हें यही संकेत नजर आता है कि भाजपा नेतृत्व मान रहा है कि मुख्यमंत्री बदलने से चुनावी हार का असर खत्म किया जा सकता है. जनता भाजपा सरकार के तीन साल के कामकाज को भूली नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में तानाशाही और गुंडागर्दी का माहौल रहा है, जिसका जवाब जनता ने चुनाव में दिया है.
पढ़ें: पंचायती राज चुनाव परिणाम: अलवर में 11 में से सात पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत, एक में भाजपा आगे तो तीन में निर्दलीय तय करेंगे प्रधान
हार का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ रहे: जूली ने कहा कि भाजपा में हार की जिम्मेदारी को लेकर आपस में खींचतान चल रही है. अभी यह तय नहीं हो पाया कि हार के लिए सत्ता जिम्मेदार है या संगठन अथवा दोनों. सभी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर खुद बचने की फिराक में हैं. पंचायत चुनाव ने भाजपा की कलई खोल दी. इस चुनाव में कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी ने मजबूती से मेहनत की. जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया.
हॉर्स ट्रेडिंग और कर्मचारियों को धमकाने के आरोप: जिला प्रमुख एवं प्रधान पदों चुनाव को लेकर जूली बोले, कुछ जगह भाजपा वही हथकंडे अपना रही है, जो निकाय चुनाव में आजमाए थे. जहां किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं और निर्दलीय या अन्य दलों के समर्थन से प्रमुख अथवा प्रधान चुना जाता है, वहां उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जबरदस्ती, दबाव और कथित खरीद-फरोख्त के जरिए जनादेश बदलने की कोशिश लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जनप्रतिनिधियों और पार्षदों से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को डराया जा रहा है. उन्हें निलंबन और तबादले की धमकियों की शिकायतें सामने आई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से कांग्रेस के नवनिर्वाचितों को पैसे पहुंचाने की खबरें भी मिल रही हैं. ऐसी गतिविधियों के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए. जनादेश के कमजोर नहीं किया जाना चाहिए.
पढ़ें: Panchayat Election Results : मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी और दोनों बेटे हारे, पूर्व मंत्री राठौड़ के बेटे-बहू ने लहराया जीत का परचम
हर इंजन अलग दिशा में: टीकाराम ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा कि भाजपा सरकार ने डबल इंजन के बाद ट्रिपल और फोर इंजन की बात की, लेकिन गाड़ी खींचने के लिए एक इंजन ही काफी होता है. अब स्थिति यह है कि हर इंजन अलग दिशा में चल रहा है. इसका खमियाजा राज्य की जनता भुगत रही है. प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है. नशे का कारोबार फैल रहा है. हत्या और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं. कई जगह गुंडागर्दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की आपसी खींचतान और प्रशासनिक अव्यवस्था का बोझ जनता को उठाना पड़ रहा है.
भष्टाचार के आरोप: राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय शुरू योजनाओं को लेकर जूली बोले, भाजपा सरकार ने जनहित में संचालित कई योजनाएं बंद कर दी या नाम बदल दिए. सरकारी कार्यालय जनता को सुविधा देने के बजाय जनता पर दबाव बनाने और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं. भाजपा सरकार के तीन साल के कामकाज का जवाब जनता ने पंचायत चुनाव में दे दिया है. अब भाजपा को जनादेश स्वीकार करना चाहिए, न कि उसे कमजोर करने के प्रयास करने चाहिए.
पढ़ें:Panchayat Election Results : 37 जिलों में पंचायत चुनाव की मतगणना आज, जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी पर टिकी सबकी नजर
पढ़ें: Panchayat Election Results: जैसलमेर में मतगणना जारी, 10 पंचायत समितियों और 21 जिला परिषद सीटों के आएंगे नतीजे
पढ़ें:पंचायत चुनाव में ‘बाड़ेबंदी’ पर सियासी जंग: जूली-डोटासरा Vs राठौड़, किसने किसको दिया करारा जवाब?