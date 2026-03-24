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दिल्ली विधानसभा में 'लोकतंत्र बनाम निलंबन' की जंग: आतिशी का स्पीकर को पत्र, विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप

आतिशी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा को एक निष्पक्ष लोकतांत्रिक मंच की तरह काम करने नहीं दिया गया. 'यह संसदीय लोकतंत्र नहीं.

नेता प्रतिपक्ष आतिशी
नेता प्रतिपक्ष आतिशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 1:46 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में सियासी घमासान और तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के चार विधायकों के निलंबन को तुरंत रद्द करने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक साल से विपक्ष की आवाज को व्यवस्थित तरीके से दबाया जा रहा है और विधानसभा का लोकतांत्रिक स्वरूप कमजोर हो रहा है.

उन्होंने अपने पत्र में स्पीकर के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें विपक्ष की अनुपस्थिति को लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का उल्लंघन बताया गया था. उन्होंने इसे गलत और विडंबनापूर्ण करार देते हुए कहा कि जब विपक्ष को बोलने और भाग लेने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा तो उसपर सवाल उठाना अनुचित है.

लोकतांत्रिक संस्था की तरह काम नहीं कर रही विधानसभा: साथ ही यह आरोप लगाया कि पिछले एक वर्ष में दिल्ली विधानसभा को एक निष्पक्ष लोकतांत्रिक मंच की तरह काम करने नहीं दिया गया. विपक्षी विधायकों को बार-बार सदन से बाहर निकाला गया, निलंबित किया गया और उनकी आवाज को दबाया गया. 'यह संसदीय लोकतंत्र नहीं, बल्कि उसके क्षरण का उदाहरण है.'

चार विधायकों के निलंबन का मामला: पत्र में आतिशी ने शीतकालीन सत्र का जिक्र करते हुए बताया कि 'आप' के चार विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और सोमदत्त को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था. इन विधायकों को न सिर्फ सदन से दूर रखा गया, बल्कि विधानसभा परिसर में प्रवेश तक की अनुमति नहीं दी गई. यहां तक कि सत्र समाप्त होने के बाद भी उन्हें समिति बैठकों में भाग लेने से रोका गया.

बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई न होने का आरोप: आतिशी ने आगे दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां विपक्षी विधायकों पर सख्त कार्रवाई की गई, वहीं बीजेपी विधायकों द्वारा दो दिनों तक सदन में हंगामा करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने इसे पक्षपातपूर्ण रवैया बताते हुए कहा कि ऐसा व्यवहार दिल्ली विधानसभा के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया.

बजट सत्र में भाग लेने को तैयार है विपक्ष: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष बजट सत्र में भाग लेना चाहता है और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि 21 मार्च, 2026 को आप विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्पीकर से मुलाकात कर भागीदारी की इच्छा जताई थी. उन्होंने कहा कि डर, बहिष्कार और चयनात्मक सजा के माहौल में सार्थक भागीदारी संभव नहीं है.

निलंबन हटाने की मांग और चेतावनी: उन्होंने अपने पत्र में मांग की कि चारों विधायकों का निलंबन तुरंत वापस लिया जाए. उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर रखना लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के जनादेश पर सीधा हमला है. जैसे ही निलंबन हटेगा, सभी विपक्षी विधायक सदन की कार्यवाही में पूरी जिम्मेदारी के साथ भाग लेंगे. विधानसभा की गरिमा, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बहाल करने की जिम्मेदारी स्पीकर पर है. वह निष्पक्ष भूमिका निभाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें.

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