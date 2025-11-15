ETV Bharat / state

जूली बोले-प्याज के गिरते दामों से परेशान किसान खुदकुशी को मजबूर, सरकार करे मदद

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही किसानों की पीड़ा नहीं समझ पा रही है. जिले में लाल प्याज के गिरते भाव से किसान आत्महत्या को मजबूर हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही. जूली ने प्याज की सरकारी खरीद एवं एमएसपी तय करने की मांग की.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार को अलवर कार्यालय में मीडिया से कहा कि प्रदेश का किसान पहले से कर्ज में डूबा है. अब प्याज की कीमतों में भारी गिरावट और लागत मूल्य नहीं मिलने से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं. अलवर के लाल प्याज की विदेशों तक अच्छी मांग है. कई साल से अलवर के प्याज विदेशों में भेजे जाते रहे हैं. इससे किसानों को लाल प्याज के अच्छे भाव मिलते रहे, लेकिन इस साल अलवर में लाल प्याज के गिरते दामों ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी.