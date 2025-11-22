ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस: बाबूलाल मरांडी का सरकार पर प्रहार, कहा- कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के बिना विकसित झारखंड सिर्फ सपना

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( झारखंड विधानसभा टीवी )