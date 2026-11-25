प्राकृतिक संसाधनों को लूटना भाजपा सरकार की पहली प्राथमिकता, किसानों की टूटी देश में कमर, कोई नहीं देखने वाला: भूपेश बघेल
पूर्व सीएम ने कहा, चक्रवाती तूफानों से तबाह और बर्बाद हो चुके किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 7:46 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ''प्राकृतिक संसाधन जो छत्तीसगढ़ में हैं उनको सरकार अपने चहेते व्यापारियों को देना चाहती है. सरकार के नियम को अलग-अलग तरीके से परिभाषित करके बदलना चाहती है, यह इस सरकार के कामकाज की प्राथमिकता है. जहां पर किसानों के हित और फायदे की बात है उसे देखने वाला कोई नहीं है. वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं उसमें प्राकृतिक संसाधनों को लूटने पर यह सरकार तुली हुई है. चक्रवाती तूफानों से तबाह और बर्बाद हो चुके किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है.''
प्राकृतिक संसाधनों को लूटना चाहती है सरकार:कांग्रेस
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ''छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार रायपुर से करीब 50 से 55 किलोमीटर दूर पेंड्रावन जलाशय है. यह जलाशय 117 साल पुराना है. जब गांव का जलाशय बना तो पूरी बस्ती डूब रही थी. पूरा गांव डूब रहा था. गांव वाले जमीन देने के लिए राजी हो गए और सिर्फ शर्त रखी कि जिले और गांव के नाम पर जलाशय का नाम रखा जाना चाहिए. इसके बाद गांव वाले यहां से घरबार छोड़कर चले गए. गांव वालों ने जलाशय के लिए त्याग किया था और अपनी जमीन देकर वह लोग वहां से चले गए थे. इस आधार पर उस जलाशय का नाम पेंड्रावन जलाशय रखा गया था.''
''कैचमेंट एरिया में लाइमस्टोन की मिली थी जानकारी''
भूपेश बघेल ने कहा, ''जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह थे तब इसके कैचमेंट एरिया में लाइमस्टोन होने की जानकारी मिली. जिस पर सीमेंट फैक्ट्री की नजर रही. तमाम प्लांट ओनर उसपर नजरें बनाए हुए थे. रमन सिंह की सरकार में उसे लीज पर देने की योजना पर काम शुरू हुआ. जब किसानों को यह बात पता चली तो उन्होंने इसके विरोध के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया. 2017 में किसानों के आंदोलन के बाद पूरे तौर पर इस लीज योजना को निरस्त कर दिया गया.''
हमने मांगें नहीं मानी: भूपेश बघेल
भूपेश बघेल ने कहा, ''फैसले को लेकर जिस कंपनी की बात थी वह कोर्ट गई थी और कोर्ट ने कह दिया कि इस मामले में सरकार अंतरिम फैसला ले सकती है. रमन सिंह की सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया. उसके बाद हमारी सरकार आई, कई बार उस विषय के लिए हमसे संपर्क किया गया. लेकिन हमने कहा कि उसके लिए हमने आंदोलन किया है और वहां लोगों की जन भावनाएं जुड़ी हैं, ऐसे में उसे प्लांट को आवंटित नहीं किया जाएगा.''
डैम की परिकल्पना ही खत्म हो जाएगी:बघेल
भूपेश बघेल ने कहा, ''वर्तमान की सरकार के आने के बाद उसे लीज पर आवंटित कर दिया गया. सरकार को तमाम तरह के नियमों का पालन करना था लेकिन उन सभी चीजों को शिथिल करते हुए उसे आवंटित कर दिया गया. इस खदान की प्रक्रिया शुरू होने से डैम की पूरी परिकल्पना ही खत्म हो जाएगी. 1 लाख से ज्यादा किसान और 27000 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि के सिंचित होने पर असर पड़ेगा. यह पूरे तौर पर सरकार की मनमानी है और इसे लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं. अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो हम भी विरोध के लिए वहां जाएंगे.''
2 तूफानों ने तोड़ी किसानों की कमर
भूपेश बघेल ने बताया, ''जिस तरीके से वर्तमान समय में मौसम का हाल रहा है उसने किसने की पूरी कमर ही तोड़ दी है. लगातार आए तूफानों से किसानों की फसल भीग चुकी है और किसानों को धान बेचने में भी दिक्कत आ रही है. धान की खरीदी को लेकर जिस तरीके का निर्णय सरकार ने लिया है, उसमें एक नहीं कई खामियां हैं. हम मांग करते हैं और सरकार से यह जानना चाहते हैं कि धान के उठाव के लिए जो रणनीति बनाई गई है, उसके लिए क्या इनके पास पर्याप्त व्यवस्था है. जिस तरीके से खुले में धान को रखा जा रहा है उसे तरीके से धान सुरक्षित कैसे रह सकता है. इसकी कोई भी व्यवस्था सरकार के पास नहीं है. इसके साथ ही किसानों को धान बेचने के लिए जो अवधि का निर्धारण किया गया है, वह भी इतना काम है कि किसान अपने धान को नहीं बेच पाएगा. जिन किसानों को पहले टोकन आवंटित किया गया था, लेकिन बारिश होने के कारण वह अपना धान नहीं बेच पाए अब उनको बाद में टोकन दिया जाएगा, कहकर रोक दिया गया है. ऐसे में वह किसान अपना धान कब बेचेगा और उसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा. सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है.
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