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प्राकृतिक संसाधनों को लूटना भाजपा सरकार की पहली प्राथमिकता, किसानों की टूटी देश में कमर, कोई नहीं देखने वाला: भूपेश बघेल

प्राकृतिक संसाधनों को लूटना भाजपा सरकार की पहली प्राथमिकता ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ''प्राकृतिक संसाधन जो छत्तीसगढ़ में हैं उनको सरकार अपने चहेते व्यापारियों को देना चाहती है. सरकार के नियम को अलग-अलग तरीके से परिभाषित करके बदलना चाहती है, यह इस सरकार के कामकाज की प्राथमिकता है. जहां पर किसानों के हित और फायदे की बात है उसे देखने वाला कोई नहीं है. वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं उसमें प्राकृतिक संसाधनों को लूटने पर यह सरकार तुली हुई है. चक्रवाती तूफानों से तबाह और बर्बाद हो चुके किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है.''

प्राकृतिक संसाधनों को लूटना चाहती है सरकार:कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ''छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार रायपुर से करीब 50 से 55 किलोमीटर दूर पेंड्रावन जलाशय है. यह जलाशय 117 साल पुराना है. जब गांव का जलाशय बना तो पूरी बस्ती डूब रही थी. पूरा गांव डूब रहा था. गांव वाले जमीन देने के लिए राजी हो गए और सिर्फ शर्त रखी कि जिले और गांव के नाम पर जलाशय का नाम रखा जाना चाहिए. इसके बाद गांव वाले यहां से घरबार छोड़कर चले गए. गांव वालों ने जलाशय के लिए त्याग किया था और अपनी जमीन देकर वह लोग वहां से चले गए थे. इस आधार पर उस जलाशय का नाम पेंड्रावन जलाशय रखा गया था.''