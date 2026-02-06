ETV Bharat / state

भोपाल में किन्नर भी नहीं सुरक्षित, दिन-दहाड़े हो गया कांड, किन्नरों ने घेरा थाना

बधाई के लिए जा रहे थे किन्नर तभी हुआ हमला ( Etv Bharat )