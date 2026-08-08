फिरोजाबाद में बीज व्यापारी के कर्मचारी से 10 लाख की लूट का खुलासा, बचने के लिए बदमाश ने बनाया लड़की का भेष
पुलिस को चकमा देने के लिए मास्टरमाइंड ने सलवार कुर्ती पहनकर लड़की का भेष धारण किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 11:05 PM IST
फिरोजाबाद : 27 अप्रैल को बीज व्यापारी के मुनीम के साथ हुई 10 लाख रुपये की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की और उनकी निशानदेही पर लूटी गई रकम में से 1,79,500 रुपये की नकदी तथा वारदात में प्रयुक्त काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद कर ली है.
लूट में शामिल एक महिला बदमाश भी सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी. लेकिन पूछताछ में पता चला कि लूट में कोई महिला शामिल नहीं थी, बल्कि एक बदमाश ने सलवार कुर्ती पहनकर लड़की का भेष धारण किया था, ताकि सीसीटीवी और हुलिए की पहचान में पुलिस उलझी रहे. पकड़े गए बदमाश दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं जो दिल्ली में एक व्यापारी से लूट के मामले में जेल में बंद थे.
सीओ सिरसागंज चंचल त्यागी ने बताया, 27 अप्रैल को सिरसागंज कस्बे की टीचर कॉलोनी में 10 लाख रुपये की लूट हुई थी. जिस व्यक्ति को तमंचे के बल पर लूटा गया था वह अथाई टोला निवासी बीज व्यापारी राजकुमार का कर्मचारी था और धनराशि को बैंक में जमा कराने के लिए जा रहा था. इस घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें बाइक सवार तीन बदमाश कर्मचारी का बैग छीनते दिखायी दे रहे थे.
इन बदमाशों में एक महिला बदमाश भी दिखाई दे रही थी जिसने सलवार सूट पहना था और सभी बदमाश नकाबपोश थे. पुलिस ने इस मामले की विवेचना को आगे बढ़ाया और सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस के जरिये पता चला कि बदमाश स्थानीय न होकर बाहर के हैं. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों को ट्रेस किया तो हापुड़ जनपद निवासी सुनील और गुलजार, नोएडा निवासी अभिषेक, करनाल निवासी मुकेश सैनी के नाम प्रकाश में आये.
सीओ चंचल त्यागी ने बताया, बदमाशों ने दिल्ली में भी एक लूट की थी और यह तिहाड़ जेल में बंद थे. पुलिस ने सुनील और मुकेश को शनिवार को रिमांड पर लिया. पूछताछ में बदमाशों ने बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड गुलजार है उसी ने रेकी की थी और महिला का भेष धारण करने के लिए सलवार कुर्ती पहनी थी. गुलजार और अभिषेक को भी जल्द ही रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी.
यह भी पढ़ें : गोरखपुर में बिजली ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, रास्ते में घेरकर की फायरिंग, ग्रामीणों ने पुलिस का किया विरोध