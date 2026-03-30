संतकबीर नगर में लूट की घटना का 3 घंटे में खुलासा, आरोपी तमंचे के साथ गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद
घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 घंटे के भीतर अभियुक्त गुलशन गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 5:30 PM IST
संतकबीर नगर : महुली थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने 3 घंटे के भीतर खुलासा किया है. पुलिस टीम ने एक आरोपी को अवैध हथियार और लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार किया है.
अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने बताया कि एक लूट की सूचना मिली थी. घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 घंटे के भीतर अभियुक्त गुलशन गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया.
तलाशी के दौरान आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध .12 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और लूटा गया काला बैग शत-प्रतिशत बरामद कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह काफी समय से पीड़ित की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और पैसों के लालच में उसने इस वारदात को अंजाम दिया.
अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने बताया, सोमवार सुबह ग्राम रजनौली के रहने वाले दानिश पुत्र अजीजुल्लाह धनघटा के एक मुर्गी फार्म से घर लौट रहे थे. भगौतीपुर पुलिया के पास एक अज्ञात बदमाश ने उन्हें तमंचा सटाकर रोक लिया और उनका बैग छीनकर फरार हो गया.
बैग में बाट-माप मशीन, मोबाइल चार्जर और जरूरी रसीदें थीं. दानिश ने फोन कर पुलिस को घटना की सूचना दी. मौके पर पहुंची महुली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. मुखबिर की सूचना पर आरोपी गुलशन गौतम को अगया उर्फ सिदाही मोड़ के पास से घेराबंदी कर पकड़ लिया.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 317(2) BNS और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है. इस त्वरित कार्रवाई में उपनिरीक्षक नागेन्द्र कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा, जिससे क्षेत्र में पुलिस के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है.
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