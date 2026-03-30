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संतकबीर नगर में लूट की घटना का 3 घंटे में खुलासा, आरोपी तमंचे के साथ गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Sant kabir nagar Police )

संतकबीर नगर : महुली थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने 3 घंटे के भीतर खुलासा किया है. पुलिस टीम ने एक आरोपी को अवैध हथियार और लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार किया है.

अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने बताया कि एक लूट की सूचना मिली थी. घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 घंटे के भीतर अभियुक्त गुलशन गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया.

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध .12 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और लूटा गया काला बैग शत-प्रतिशत बरामद कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह काफी समय से पीड़ित की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और पैसों के लालच में उसने इस वारदात को अंजाम दिया.

अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने बताया, सोमवार सुबह ग्राम रजनौली के रहने वाले दानिश पुत्र अजीजुल्लाह धनघटा के एक मुर्गी फार्म से घर लौट रहे थे. भगौतीपुर पुलिया के पास एक अज्ञात बदमाश ने उन्हें तमंचा सटाकर रोक लिया और उनका बैग छीनकर फरार हो गया.