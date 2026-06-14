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हाजीपुर में केमिकल गैंग का तांडव: चलती गाड़ी से धुआं निकलने का झांसा देकर एक करोड़ से अधिक की लूट

हाजीपुर में बदमाशों ने एक वाहन को निशाना बनाकर भारी मात्रा में सोना और नकदी लूट ली. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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पीड़िता सपना कुमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 14, 2026 at 2:53 PM IST

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वैशाली: बिहार के वैशाली में 1 करोड़ की लूट की घटना सामने आयी है. सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत हाजीपुर शहर में पेट्रोल पंप के पस दो बदमाशों ने चलती कार के रेडिएटर के पास केमिकल फेंका कर सोने-चांदी एवं नकद रुपए से भरा बैग उड़ा लिया. बदमाशों ने बैग में रखे आभूषण और 8 लाख 75 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गया.

घटना के बाद किन्नर समुदाय का हंगामा: घटना के बाद किन्नर समुदाय के महिलओं घटना स्थल पर हंगामा भी किया. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित किन्नरों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया. इस संबंध में महुआ थाने क्षेत्र की किन्नर सपना कुमारी ने सदर थाने में अज्ञात दो बदमाशों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है.

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थाना परिसर में बैठी किन्नर (ETV Bharat)

गाड़ी के रेडिएटर के पास केमिकल फेंका: पीड़िता सपना कुमारी ने बताया ड्राइवर सौरभ कुमार के साथ कार हाजीपुर से महुआ जाने के लिए निकली थी. इसी दौरान हाजीपुर बाजार स्थित रेल कोच रेस्टोरेंट एवं पेट्रोल पम्प के सामने एक अज्ञात व्यक्ति ने चलती गाड़ी के रेडिएटर के पास केमिकल फेंक दिया. जिसके बाद मैने ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने के लिए कहा. गाड़ी जैसे ही 10 मीटर आगे बढ़ी कि दूसरे व्यक्ति ने इशारा किया और कहा कि गाड़ी से धुआं निकल रहा है.

धुआं निकालने की बात सुनकर रोकी गाड़ी: धुआं निकालने की बात सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी. जिसके बाद गाड़ी के अंदर दम घुटने जैसा महसूस होने लगा. मैं और ड्राइवर दोनों नीचे गाड़ी से उतरे और बोनट खोलकर देखने लगे. इसी दौरान बदमाश गाड़ी की बीच वाली सीट पर रखा सोने-चांदी का आभूषण वाला बैग और नगद रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए.

वैशाली में लूट (ETV Bharat)

"बैग में 4 सोने की चेन, 3 अंगूठी, 3 झुमके, 1 लॉकेट, 1 बिस्किट, 8 कंगन, 800 ग्राम चांदी की पायल व अन्य सामग्री तथा 8.75 लाख नकद रुपए था. इसके बाद इसकी सूचना अपने समुदाय के लोगों को दी." इतनी बड़ी रकम और जेवरात गायब होने के बाद इसकी सूचना तुरंत अपने समुदाय को दी गई." -सपना कुमारी, पीड़िता

50 से अधिक किन्नरों ने किया हंगामा: सूचना मिलते ही 50 से अधिक किन्नर उक्त स्थल पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया. पीड़िता का कहना है कि सोना-चांदी के जेवरात और कैश मिलाकर कुल 1 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई है. हंगामे की सूचना मिलते ही कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने किन्नर समुदाय को जल्द ही गिरफ्तारी करने का आश्वासन देकर शांत करवाया. पुलिस इस संबंध में कांड संख्या 392/26 दर्ज कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

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सदर थाना में मौजूद पुलिस (ETV Bharat)

"हाजीपुर बाजार स्थित पेट्रोल पंप के पास अज्ञात अपराधियो के द्वारा बोला कि आपके गाड़ी से धुंआ निकल रहा है. गाड़ी रूकते ही बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया. आवेदन के अनुसार बैग में 700 ग्राम सोने का आभूषण था और लगभग 8 लाख 75 हजार रुपये भरा था. सपास का जो सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जा रहा है. 3 संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही हैं." -सुबोध कुमार, सदर एसडीपीओ हाजीपुर

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