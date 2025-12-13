बिहार में गन पॉइंट पर 17 लाख की लूट
बिहार में एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. अपराधियों ने 17 लाख की लूट की है. पढ़ें खबर
Published : December 13, 2025 at 1:36 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है. इसका उदाहरण मुजफ्फरपुर में देखने को मिला. शनिवार की सुबह बेखौफ अपराधियों ने गन पॉइंट पर 17 लाख रुपये की लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया.
मुजफ्फरपुर में 17 लाख की लूट : लूट की यह घटना कपरपुरा रेलवे गुमटी के पास न्यू फोर लेन रोड, लालू राबड़ी मोड़ के नजदीक हुई. जहां माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी से नकदी से भरा बैग लूट लिया गया. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम : पीड़ित कर्मचारी की पहचान विक्रम कुमार के रूप में हुई है. उसने पुलिस को बताया कि वह जमालाबाद और चांदनी चौक क्षेत्र से कलेक्शन के रूप में 17 लाख रुपये नकद लेकर आगे वितरण के लिए जा रहा था. इसी दौरान काले रंग की बाइक पर सवार दो अपराधी वहां पहुंचे. दोनों ने हेलमेट पहन रखा था.
''बंदूक की नोक पर मुझसे कैश से भरा बैग छीन लिया. लूट के बाद अपराधी मोतीपुर की ओर फरार हो गए. सुबह करीब 9 बजे के आसपास की यह घटना है. हालांकि इस दौरान किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई.''- विक्रम कुमार, पीड़ित कर्मचारी
CCTV खंगाल रही पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ पश्चिमी सुचित्रा कुमारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने पीड़ित से पूछताछ की और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कराई. साथ ही अपराधियों की पहचान के लिए घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं.
''प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कांटी थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो अपराधियों ने माइक्रो फाइनेंस कर्मी से 17 लाख रुपये की लूट की है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी राशि लेकर चलते समय संबंधित फाइनेंस कर्मी या कंपनी द्वारा पुलिस को पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई? इसके साथ ही फाइनेंस कंपनी के दस्तावेज और कैश ट्रांजैक्शन का भी सत्यापन किया जा रहा है.''- सुचित्रा कुमारी, डीएसपी पश्चिमी, मुजफ्फरपुर
गहनता से जांच करने में जुटी पुलिस : पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है.
