बिहार में दिनदहाड़े बीच सड़क पर कारोबारी से लाखों की लूट, कार से आए थे अपराधी
गया में किराना कारोबारी से 2.10 लाख कैश की लूट. पिकअप वाहन से जाने के क्रम में हुई घटना. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : September 15, 2026 at 6:07 PM IST
गया : बिहार के गया में किराना कारोबारी से लाखों की लूट हुई है. पिकअप वाहन से जा रहे किराना कारोबारी के साथ ब्रेजा कार से आए चार-पांच की संख्या में रहे अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया. घटना की जानकारी के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.
गया में किराना कारोबारी से लूट
गया में किराना कारोबारी से 2 लाख 10 हजार रुपए कैश की लूट हुई है. यह घटना गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में घटित हुई है. जानकारी के अनुसार किराना कारोबारी जयराम केसरी अपनी दुकान के सामानों की खरीददारी के लिए गया जा रहे थे.
मोहनपुर थाना अंतर्गत इटवां बाजार से जैसे ही वह निकले, एक ब्रेजा कार उनके पिकअप वाहन का पीछा करने लगी. इसी क्रम में गणेशचक गांव के पास ब्रेजा कार में सवार अपराधियों ने उनके पिकअप वाहन को ओवरटेक कर रोक दिया. अपराधी चार-पांच की संख्या में थे. कुछ के पास हथियार भी थे.
व्यवसायी के साथ की मारपीट
ब्रेजा कार से उतरे अपराधी पिकअप सवार जयराम केसरी और उसके चालक शंकर पासवान के साथ मारपीट की. इस क्रम में हथियार का भय दिखाकर सारे कैश लूट लिए. कैश की लूट करने के बाद अपराधी कार से ही फरार होने में सफल हो गए.
घटना की जानकारी के बाद मोहनपुर थानाध्यक्ष अजीत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी. कई स्थानों पर पुलिस के द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है. फिलहाल अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.
''व्यवसायी के साथ लूट की घटना सामने आई है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.''- अजीत कुमार, थानाध्यक्ष, मोहनपुर
SDPO भी घटनास्थल पर पहुंची
इस तरह की घटना की जानकारी के बाद बोधगया एसडीपीओ मधु कुमारी भी मौके पर पहुंची. बोधगया एसडीपीओ ने कारोबारी और चालक से घटना की जानकारी ली है. एसडीपीओ ने इस संबंध में थानाध्यक्ष को विशेष तौर पर निर्देश दिया है. फिलहाल पुलिस की छापेमारी चल रही है.
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