बिहार में अपराधियों का तांडव, CSP संचालक को गोली मारकर लाखों रुपये लूटे
लूट का विरोध करने पर सीएसपी संचालक को मारी गोली, लुटेरों ने की तीन लाख की लूट. रिपोर्ट- राजेश रंजन
Published : September 24, 2026 at 3:12 PM IST
औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद स्थित फेसर थाना क्षेत्र में एक सीएसपी संचालक से लुटेरों ने लगभग 3 लाख रूपये लूट लिए हैं. विरोध करने पर लुटेरों ने संचालक को गोली मार दी. घटना थाना क्षेत्र के ही पिरौन्टा गांव के पास की है. बताया जाता है कि बाइक सवार अपराधियों ने पहले ओवरटेक कर संचालक को रोका उसके बाद गोली मारकर रुपये, लैपटॉप समेत अन्य सामान छीन कर फरार हो गए. सीएसपी संचालक कि पहचान पिरौटा गांव निवासी प्रदीप कुमार के रूप में की गई है.
दिनदहाड़े लूट की घटना से सनसनी
दिनदहाड़े लूट की इस घटना से सनसनी फैल गई है.घटना थाना क्षेत्र के ही बद्री बिगहा और पिरौटा गांव के बीच की है. घायल संचालक पिरौटा गांव के ही रहने वाले निवासी कामेश्वर प्रसाद के 32 वर्षीय पुत्र प्रदीप कुमार है. प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज, गयाजी रेफर कर दिया है.
अपराधियों ने जांघ में मारी गोली
मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप कुमार फेसर थाना क्षेत्र के कुरहमा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएसपी संचालित करते हैं. गुरुवार की सुबह वह अपने घर से सीएसपी खोलने के लिए कुरहमा जा रहे थे. इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट करते हुए रुपये छीनने का प्रयास किया. प्रदीप ने दोनों अपराधियों का बलपूर्वक विरोध किया. इसी बीच एक अन्य अपराधी वहां पहुंच गया और उसने प्रदीप कुमार की जांघ में गोली मार दी.
ग्रामीणों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया
गोली लगते ही प्रदीप कुमार घायल होकर गिर पड़े. इसके बाद अपराधी उनके पास रखे करीब 3 लाख रुपये लेकर फरार हो गये. स्थानीय पैक्स अध्यक्ष राजू यादव के अनुसार अपराधियों ने सीएसपी संचालक से रुपये के अलावा लैपटॉप और अन्य सामान भी लूट लिये. घटना के बाद घायल प्रदीप कुमार ने किसी तरह आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया.
मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही फेसर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ की और अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है. इस संबंध में औरंगाबाद एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने घटित गोलीबारी की घटनास्थल पर गहन निरीक्षण किया.
''मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को कांड के त्वरित उद्भेदन और घटना में शामिल अपराधकर्मियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया है. जल्द ही मामले के दोषियों को पकड़ा जायेगा.''- उपेंद्र नाथ वर्मा, एसपी, औरंगाबाद