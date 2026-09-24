ETV Bharat / state

बिहार में अपराधियों का तांडव, CSP संचालक को गोली मारकर लाखों रुपये लूटे

जांच में जुटी पुलिस ( ETV Bharat )

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद स्थित फेसर थाना क्षेत्र में एक सीएसपी संचालक से लुटेरों ने लगभग 3 लाख रूपये लूट लिए हैं. विरोध करने पर लुटेरों ने संचालक को गोली मार दी. घटना थाना क्षेत्र के ही पिरौन्टा गांव के पास की है. बताया जाता है कि बाइक सवार अपराधियों ने पहले ओवरटेक कर संचालक को रोका उसके बाद गोली मारकर रुपये, लैपटॉप समेत अन्य सामान छीन कर फरार हो गए. सीएसपी संचालक कि पहचान पिरौटा गांव निवासी प्रदीप कुमार के रूप में की गई है. दिनदहाड़े लूट की घटना से सनसनी दिनदहाड़े लूट की इस घटना से सनसनी फैल गई है.घटना थाना क्षेत्र के ही बद्री बिगहा और पिरौटा गांव के बीच की है. घायल संचालक पिरौटा गांव के ही रहने वाले निवासी कामेश्वर प्रसाद के 32 वर्षीय पुत्र प्रदीप कुमार है. प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज, गयाजी रेफर कर दिया है. अपराधियों ने जांघ में मारी गोली मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप कुमार फेसर थाना क्षेत्र के कुरहमा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएसपी संचालित करते हैं. गुरुवार की सुबह वह अपने घर से सीएसपी खोलने के लिए कुरहमा जा रहे थे. इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट करते हुए रुपये छीनने का प्रयास किया. प्रदीप ने दोनों अपराधियों का बलपूर्वक विरोध किया. इसी बीच एक अन्य अपराधी वहां पहुंच गया और उसने प्रदीप कुमार की जांघ में गोली मार दी.