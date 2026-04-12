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बुलंदशहर में पशु व्यापारी को दिनदहाड़े लूट लिया, नकाबपोश बदमाशों ने कनपटी पर सटा दिया था तमंचा

पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

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बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में पशु व्यापारी के साथ दिनदहाड़े लूट. (ETV Bharat)
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Published : April 12, 2026 at 6:43 PM IST

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बुलंदशहर : बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में पशु व्यापारी के साथ दिनदहाड़े लूट का मामला सामने आया है. यहां बाइक सवार दो बदमाश मुंह पर नकाब लगाकर आए और व्यापारी के साथ मारपीट करने लगे. उसके बाद आरोपी उनसे 93 हज़ार रुपए छीनकर मौके से फरार हो गए.

फिलहाल पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

दरअसल, घटना औरंगाबाद क्षेत्र के भंडोरिया गांव की है, जहां रविवार को बदमाशों ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया, जब पशु व्यापारी बुलंदशहर के स्याना से राजगढ़ी गांव लौट रहे थे, तभी भंडोरिया गांव में बुलेट सवार दो बदमाश आए और पशु व्यापारियों को रोक लिया. आरोपी पहले उन्हें डराते धमकाते रहे, फिर उनके साथ मारपीट की और उनसे 93 हज़ार रुपए छीनकर भाग गए.

पीड़ित बाबू जी ने बताया कि वह अपने भाई के साथ राजगढ़ी गया था, वहां एक भैंसा खरीदा और बयाने में 4 हज़ार रुपए देकर वापस लौट रहा था. रास्ते में मुंह पर नकाब लगाकर काले रंग की बुलेट पर सवार दो बदमाश खड़े थे.

बदमाशों ने उन पर तमंचा लगा दिया और पैसे लूटकर भाग गए. पीड़ित का कहना है कि बदमाशों ने उनके हाथ पर चाकू से वार भी किया. इस दौरान मौके पर बदमाशों का मोबाइल फोन गिर गया, जिसे पीड़ित ने पुलिस को सौंप दिया है.

लूट की वारदात की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची. मामला दर्द कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि जो भी जरूरी कार्रवाई होगी, वो की जाएगी.

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