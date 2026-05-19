महराजगंज में सर्राफा से लूट करने वाले सात पकड़े गए, आरोपियों में तीन नाबालिग, रेकी के बाद देते थे वारदात को अंजाम
आरोपियों के पास से लूटी गई चांदी, सोना, पांच मोटरसाइकिल, कटर और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 9:26 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 9:50 PM IST
महराजगंज : पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में सर्राफा कारोबारी से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया. पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. आरोपियों के पास से लूटी गई चांदी, सोना, पांच मोटरसाइकिल, कटर और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया है.
एएसपी सिद्धार्थ कुमार ने बताया, इस पूरे गिरोह में कुल सात लोग शामिल थे, जिनमें तीन नाबालिग रेकी का काम करते थे, जबकि चार युवक लूट की वारदात को अंजाम देते थे. गिरोह का मास्टरमाइंड सोने-चांदी का काम करने वाला सनोज बर्मा है. सनोज ने ही पूरी घटना की योजना बनाई थी. घटना से दो दिन पहले और घटना वाले दिन तक नाबालिगों से सर्राफा कारोबारी रंजीत सोनी की लगातार रेकी कराई गई.
दुकान खोलने, बंद करने और आने-जाने के समय की पूरी जानकारी जुटाकर बाकी साथियों को दी गई. इसके बाद आरोपियों ने भगवानपुर और मल्हनी फुलवरिया के बीच मोड़ के पास कारोबारी को रोक लिया और शराब की बोतल से हमला कर जेवरात लूट लिए. लूट के बाद पहचान मिटाने के लिए कुछ जेवरों को गलाने की भी तैयारी की जा रही थी.
मामले में पुलिस ने सनोज बर्मा पुत्र विशभर (20), समीर अहमद पुत्र अब्दुल गनी (21), राजन उर्फ भोलू मौर्य (18) और मुकेश कुमार पुत्र छेदी प्रसाद (19) को गिरफ्तार किया है. वहीं तीन नाबालिगों को संरक्षण में लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 799 ग्राम चांदी, 1.3 ग्राम सोना, पांच मोटरसाइकिल, कटर तथा इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया है. एएसपी सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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