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महराजगंज में सर्राफा से लूट करने वाले सात पकड़े गए, आरोपियों में तीन नाबालिग, रेकी के बाद देते थे वारदात को अंजाम

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )