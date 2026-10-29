जयपुर में ज्वेलरी कारोबारी भाइयों पर लाठी-डंडों से हमला, फायरिंग कर भागे बदमाश, CCTV कैमरे में कैद वारदात
दोनों भाइयों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो बदमाश फायरिंग कर भाग निकले.
Published : October 29, 2026 at 8:39 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने बुधवार रात को लूट के इरादे से ज्वेलरी कारोबारी दो भाइयों पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया. इसके बाद बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. वारदात जयपुर में जामडोली थाना इलाके में भरत विहार की है. घटना की जानकारी मिलने पर जामडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में शहर में कड़ी नाकाबंदी करवाई. हमले में घायल हुए दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
एसीपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि जामडोली थाना इलाके में यह घटना बुधवार रात को भरत विहार में रहने वाले सोनू और निशु दुकान से घर लौट रहे थे. उनकी ज्वेलरी की दुकान है और उनके पास बैग में सोने के गहने थे. बाइक पर आए बदमाशों ने दोनों को बंदूक दिखाकर रोका और लूट के इरादे से लाठी व डंडों से हमला कर दिया. इस घटना में सोनू और निशु घायल हो गए. सोनू के सिर में और निशु के हाथ में चोट लगी है. दोनों भाइयों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो बदमाश फायरिंग कर भाग निकले.
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उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर जामडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सोनू व निशु को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर बदमाशों का पीछा कर रही है. शहर में कड़ी नाकाबंदी करवाकर बदमाशों की तलाश जारी है. इस वारदात के बाद पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया. पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया है. एफएसएल टीम की मदद से पुलिस सबूत इकट्ठा करने में जुटी है.
बचाने आई सीमा के पैर में लगी गोली: बदमाशों के हमले के बीच दोनों भाइयों को बचाने के लिए आसपास ही रहने वाली महिला सीमा आगे आई. उसने बदमाशों पर पत्थर फेंके. जिससे बदमाश हड़बड़ा गए. बचने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की, जिससे एक गोली सीमा के पैर में लग गई. इस बीच बदमाश मौका देखकर फरार हो गए. महिला को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
दो बाइक पर आए पांच बदमाश: पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि दो बाइक पर आए पांच बदमाशों ने स्कूटी पर जा रहे ज्वैलर भाइयों को हथियार दिखाकर रुकवाया और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और सोने के आभूषण व रुपए से भरा बैग छीनने का प्रयास किया. हालांकि, आसपास के लोगों के इकठ्ठा होने पर बदमाश भाग खड़े हुए. इससे पहले बदमाशों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट की और डंडों व सरियों से हमला किया. दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
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