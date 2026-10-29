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जयपुर में ज्वेलरी कारोबारी भाइयों पर लाठी-डंडों से हमला, फायरिंग कर भागे बदमाश, CCTV कैमरे में कैद वारदात

पुलिस कमिश्नरेट जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने बुधवार रात को लूट के इरादे से ज्वेलरी कारोबारी दो भाइयों पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया. इसके बाद बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. वारदात जयपुर में जामडोली थाना इलाके में भरत विहार की है. घटना की जानकारी मिलने पर जामडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में शहर में कड़ी नाकाबंदी करवाई. हमले में घायल हुए दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

एसीपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि जामडोली थाना इलाके में यह घटना बुधवार रात को भरत विहार में रहने वाले सोनू और निशु दुकान से घर लौट रहे थे. उनकी ज्वेलरी की दुकान है और उनके पास बैग में सोने के गहने थे. बाइक पर आए बदमाशों ने दोनों को बंदूक दिखाकर रोका और लूट के इरादे से लाठी व डंडों से हमला कर दिया. इस घटना में सोनू और निशु घायल हो गए. सोनू के सिर में और निशु के हाथ में चोट लगी है. दोनों भाइयों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो बदमाश फायरिंग कर भाग निकले.