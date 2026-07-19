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अलीगढ़ में परिवार को बंधक बनाकर 20 लाख की लूट, कारपेंटर निकला मास्टरमाइंड, जेवरात बरामद, दो गिरफ्तार

आरोपी दिनदहाड़े घर में घुसे. महिलाओं और बच्चों के हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप लगा दिया था.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 6:38 PM IST

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अलीगढ़ : थाना रोरावर क्षेत्र में विद्युत विभाग के कर्मचारी के घर हुई सनसनीखेज लूट की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए करीब 20 लाख रुपये मूल्य के लूटे गए जेवरात और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद करने का दावा किया है. आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे और दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराएं भी बढ़ाई गई हैं.

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया, 17 जुलाई को अज्ञात बदमाशों ने विद्युत विभाग के कर्मचारी के घर में घुसकर परिवार की महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था. घटना के बाद थाना रोरावर में मुकदमा दर्ज किया गया और मामले के खुलासे के लिए थाना पुलिस, स्वॉट और सर्विलांस टीमों सहित छह टीमों का गठन किया गया.

एसएसपी के निर्देश पर गठित टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य तकनीकी माध्यमों से जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों, शिराज अली और मुजम्मिल को थाना रोरावर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में मुख्य आरोपी शिराज अली ने पुलिस को बताया कि वह करीब तीन से चार महीने पहले पीड़ित के घर कारपेंटर का काम करने गया था.

इसी दौरान उसने घर में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से मित्रता कर ली और उसी के माध्यम से परिवार की दिनचर्या, घर में रहने वाले लोगों और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी हासिल कर ली. बाद में उसने अपने साथी मुजम्मिल के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई. आरोपियों ने वारदात वाले दिन सुबह पहले घर की रेकी की.

मकान मालिक के ड्यूटी पर जाने के बाद दोनों घर में घुसे और महिलाओं व बच्चों के हाथ बांधकर तथा उनके मुंह पर टेप लगाकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद अलमारी और सेफ का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात, जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान लेकर फरार हो गए. जाते समय आरोपियों ने मकान के बाहर भी ताला लगा दिया था.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मंगलसूत्र, पांच सोने की चेन, हार, चांदी की पाजेब, अंगूठियां, झुमके, चूड़ियां, नथ, मांगटीका, तगड़ी, बिछुए, सिक्के, कंगन सहित बड़ी मात्रा में जेवरात बरामद किए हैं. इसके अलावा जमीन का बैनामा, आधार कार्ड, विद्युत विभाग का पहचान पत्र, पासबुक तथा दो अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं.

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि पुलिस ने घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. लूट का पूरा सामान बरामद कर लिया गया है और मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि दोनों आरोपी पहले किसी अन्य वारदात में शामिल रहे हैं या नहीं.

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