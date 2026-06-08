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हापुड़ में टिंबर कारोबारी के घर लूट का खुलासा, मास्टरमाइंड सिपाही समेत पांच गिरफ्तार, ऐसे दिया था घटना को अंजाम

व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल के घर में हथियारबंद बदमाशों ने देर रात परिवार को बंधक बनाकर करीब दो करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लूट की वारदात को अंजाम दिया था. घटना के बाद पुलिस ने कई टीमें गठित कीं, जो लगातार सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही थीं. बदमाशों ने करीब 4 महीने तक रेकी के बाद घटना को अंजाम दिया था.

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया, टिंबर व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल के यहां पर एक व्यक्ति चिनाई का काम करता था, जिसके साथ एक दिन उसका बेटा टिंकू भी काम पर आया था. टिंकू और सिपाही विक्की ने बदमाशों को लूट कैसे और कब करनी है की पूरी जानकारी दी थी.

मुठभेड़ में साहिबे आलम और रोहित सागर के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने बदमाशों के पास से पांच मोबाइल, सोने चांदी के आभूषण, दो मोटरसाइकिल, चार तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं. ज्वेलरी 100 फीसदी बरामद कर ली गई है. करीब 14 लाख रुपए की बरामदगी नहीं हो पाई है.

हापुड़ : एक जून की रात थाना देहात क्षेत्र में टिंबर कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल के घर हुई दो करोड़ की लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. रविवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. इस पूरी वारदात के पीछे का मास्टरमाइंड सीतापुर पुलिस लाइन में आरक्षी के पद पर तैनात एक सिपाही है. फरार बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है.

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया, चार बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था. बदमाशों ने सवा किलो सोना, 14 लाख कैश, मोबाइल और अन्य सामान लेकर फरार हो गए थे. पुलिस की 6 टीम बदमाशों की तलाश में लगी थी. मुठभेड़ के बाद दो घायल बदमाशों सहित पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है. दो बदमाश अभी फरार चल रहे हैं.

मुठभेड़े के बाद पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ा था. (Photo Credit; Hapur Police)

गिरफ्तार बदमाश गुड्डू आलम और रोहित सागर ने पूछताछ में बताया, हम दोनों पहले से ही दोस्त थे. रोहित और श्याम यह दोनों करीब डेढ़ दो वर्ष पहले मुरादाबाद जेल में साथ रहे थे. वहीं दोनों की दोस्ती हुई थी. जेल से बाहर आने पर रोहित ने श्याम से मिलवाया था. रोहित के घर के पास ही मोहित रहता था. इसको भी रोहित ने हम लोगों से मिलवाया और घटना वाले दिन सभी साथ थे.

घटना से पहले सभी लोग व्यापारी के यहां पर रेकी करने के लिए आए थे और लूट करने के बाद सभी लोग मुरादाबाद की तरफ फरार हो गए थे. घटना की सूचना हमें चिनाई मिस्त्री के बेटे टिंकू और सीतापुर पुलिस लाइन में आरक्षी के पद पर तैनात विक्की ने दी थी. सीतापुर पुलिस लाइन में आरक्षी के पद पर तैनात विक्की पहले भी जालसाजी में मुरादाबाद जेल जा चुका था.

गिरफ्तार बदमाशों पर करीब 15 मुकदमे पहले से दर्ज हैं. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद संभल निवासी साहिबे आलम पुत्र सलीम हुसैन, टिंकू पुत्र सतपाल और मुरादाबाद निवासी रोहित सागर पुत्र विजय सिंह और गुड्डू आलम पुत्र कल्लू और अमरोहा निवासी विक्की गौतम पुत्र जगदीश को गिरफ्तार किया है.

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया, सिपाही विक्की पहले प्रतिबंधित मुद्रा को ले जाने के मामले में जेल गया था. जेल में उसकी मुलाकात साहिबे आलम और गुड्डू आलम से हुई थी. इसके बाद साहिबे आलम और गुड्डू ने अपने अन्य साथियों को इस पूरे मामले की जानकारी दी. कुल सात लोगों के गैंग ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था. श्याम और मोहित की गिरफ्तारी अभी शेष है.

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