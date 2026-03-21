समृद्धि यात्रा में 'हरे चने की लूट! एक तरफ CM नीतीश का भाषण, दूसरी तरफ फसल पर टूट पड़े ग्रामीण
CM नीतीश की ‘समृद्धि यात्रा’ के बाद ग्रामीणों ने चने की फसल पर धावा बोल दिया. सभी ने मिलकर चने की फसल उखाड़ ली.
Published : March 21, 2026 at 12:34 PM IST
गया: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ‘समृद्धि यात्रा’ के दौरान गया में आयोजित कार्यक्रम के बाद एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली है. मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के उड़ते ही कार्यक्रम स्थल के पास स्थित मिलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के परिसर में ग्रामीणों ने चने की फसल पर धावा बोल दिया.
देखते ही देखते सैकड़ों लोग खेत में उतर गए और चने की फसल उखाड़कर अपने साथ ले जाने लगे. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
समृद्धि यात्रा के तहत गया पहुंचे थे मुख्यमंत्री : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड के मायापुर गांव में ‘समृद्धि यात्रा’ के तहत जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने 693 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. कार्यक्रम के दौरान CM नीतीश मिलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी निरीक्षण किया, जहां मोटे अनाज की खेती और अनुसंधान किया जा रहा है.
यह केंद्र करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है और लगभग 56 एकड़ में फैला हुआ है. इसमें 35 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न फसलों का प्रयोगात्मक उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें चना भी शामिल है.
सीएम के जाते ही बदला माहौल : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला कार्यक्रम स्थल से रवाना हुआ और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, माहौल अचानक बदल गया. ग्रामीण महिला-पुरुष तेजी से खेतों की ओर बढ़ने लगे और कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में लोग खेत में पहुंच गए. लोगों ने चने की फसल (स्थानीय भाषा में ‘बूट की झिंगरी’) को उखाड़ना शुरू कर दिया. कई लोग फसल को वहीं खाने लगे, जबकि कई इसे अपने साथ ले जाते नजर आए.
देखते ही देखते फसल का हुआ नुकसान : कुछ ही देर में पूरे खेत का दृश्य बदल गया. जहां पहले हरी-भरी फसल लहलहा रही थी, वहां अब उखड़ी हुई फसल और बिखरे पौधे नजर आने लगे. ग्रामीणों की भीड़ खेतों में दौड़ती दिखी और पूरी फसल को भारी नुकसान पहुंचा.
पुलिसकर्मी भी बने दर्शक, कुछ ने लिया स्वाद : हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी भी चने की फसल का आनंद लेते नजर आए. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि जहां एक ओर ग्रामीण फसल उखाड़ रहे हैं, वहीं कुछ सुरक्षाकर्मी भी चना खाते दिखाई दे रहे हैं.
पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना : यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान इस तरह की घटना सामने आई हो. इससे पहले मुंगेर में भी ‘समृद्धि यात्रा’ के दौरान सब्जियों से बनाई गई रंगोली को ग्रामीणों ने कार्यक्रम खत्म होते ही लूट लिया था.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो : घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग खेत में पहुंच जाते हैं और चने की फसल को उखाड़कर ले जाते हैं. फिलहाल, इस घटना को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह मामला सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
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