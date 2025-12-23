ETV Bharat / state

कफ सिरप की अवैध तस्करी मामला; मुख्य आरोपी शुभम सहित चार के खिलाफ लुकआउट नोटिस

डीसीपी काशी जोन गौरव वंसवाल ने बताया कि चारों आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

कफ सिरप की अवैध खरीद-बिक्री मामला.
कफ सिरप की अवैध खरीद-बिक्री मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 9:07 AM IST

वाराणसी: कफ सिरप की अवैध खरीद-बिक्री भंडारण मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने लुक आउट नोटिस जारी किया है. शुभम के साथी आकाश पाठक, देवेश जायसवाल और अमित जायसवाल के खिलाफ भी सोमवार को लुक आउट नोटिस जारी किया गया है.

डीसीपी काशी जोन गौरव वंसवाल ने बताया कि 50000 के इनामी शुभम समेत चारों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें दबिश दे रही हैं.

खरीद बिक्री में शामिल आरोपियों के बारे में ड्रग विभाग से जानकारियां जुटाई जा रही हैं. वित्तीय धोखाधड़ी और आपराधिक मामलों में भी इन चारों की गिरफ्तारी के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है.

चारों मिलकर करते थे काम: डीसीपी ने बताया कि कोतवाली थाने में आकाश पाठक, देवेश और अमित जायसवाल के बारे में टीम को जानकारी मिली है, कि यह तीनों शुभम के लिए काम करते थे. शुभम के साथ ही रहते थे. शुभम के साथ दिन भर रहना, खाना-पीना और उसके हर वित्तीय मामलों में इनकी सीधी दखल थी. आकाश को बैंकिंग संबंधित कागजात और फर्जी फर्जी फार्म खुलवाने की जिम्मेदारी दी गई थी.

शुभम का सबसे करीबी गोलघर मैदागिन निवासी आकाश पाठक है. शुभम के लिए फर्म का पंजीकरण कराने का जिम्मा संभालने वाला देवेश जायसवाल और अमित जायसवाल फरार है. यह लोग शहर के कई नए युवकों के नाम से फर्म और खाता खुलवाते थे. यह जानकारियां देवेश और अमित अपने पास रखते थे. इसके एवज में इन युवकों को हर महीने 40 से 50 हजार का भुगतान भी होता था.

पुलिस जांच में यह सामने आया है, कि झारखंड, रांची की फर्म शैली ट्रेडर्स के कर्ताधर्ता शुभम जायसवाल, देवेश जायसवाल, अमित जायसवाल और आकाश पाठक इसमें शामिल हैं. सभी आरोपी अभी फरार हैं.

SIT कर रही पूछताछ: विशेश्वरगंज निवासी प्रोपराइटर मनोज यादव और उसके बेटे लक्ष्य यादव के अलावा रामनगर सूजाबाद निवासी राहुल यादव, खोजवां निवासी घनश्याम, अंकुश सिंह से एसआईटी ने पूछताछ शुरू कर दी है.

इन आरोपियों के करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है. मनोज और लक्ष्य के सूजाबाद स्थित गोदाम से 60 लाख रुपए के कफ सिरप बरामद हुए थे. वहीं, रोहनियां निवासी महेश सिंह भी इस मामले में 25000 का इनामी है और फरार है.

