कफ सिरप की अवैध तस्करी मामला; मुख्य आरोपी शुभम सहित चार के खिलाफ लुकआउट नोटिस

वाराणसी: कफ सिरप की अवैध खरीद-बिक्री भंडारण मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने लुक आउट नोटिस जारी किया है. शुभम के साथी आकाश पाठक, देवेश जायसवाल और अमित जायसवाल के खिलाफ भी सोमवार को लुक आउट नोटिस जारी किया गया है.

डीसीपी काशी जोन गौरव वंसवाल ने बताया कि 50000 के इनामी शुभम समेत चारों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें दबिश दे रही हैं.

खरीद बिक्री में शामिल आरोपियों के बारे में ड्रग विभाग से जानकारियां जुटाई जा रही हैं. वित्तीय धोखाधड़ी और आपराधिक मामलों में भी इन चारों की गिरफ्तारी के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है.

चारों मिलकर करते थे काम: डीसीपी ने बताया कि कोतवाली थाने में आकाश पाठक, देवेश और अमित जायसवाल के बारे में टीम को जानकारी मिली है, कि यह तीनों शुभम के लिए काम करते थे. शुभम के साथ ही रहते थे. शुभम के साथ दिन भर रहना, खाना-पीना और उसके हर वित्तीय मामलों में इनकी सीधी दखल थी. आकाश को बैंकिंग संबंधित कागजात और फर्जी फर्जी फार्म खुलवाने की जिम्मेदारी दी गई थी.

शुभम का सबसे करीबी गोलघर मैदागिन निवासी आकाश पाठक है. शुभम के लिए फर्म का पंजीकरण कराने का जिम्मा संभालने वाला देवेश जायसवाल और अमित जायसवाल फरार है. यह लोग शहर के कई नए युवकों के नाम से फर्म और खाता खुलवाते थे. यह जानकारियां देवेश और अमित अपने पास रखते थे. इसके एवज में इन युवकों को हर महीने 40 से 50 हजार का भुगतान भी होता था.