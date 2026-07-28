पीयूष जायसवाल के खिलाफ लुकऑउट नोटिस, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी
जांजगीर चांपा जिले के 21 वर्षीय युवक ने कई जिलों के लोगों को ज्यादा लाभ दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 28, 2026 at 1:22 PM IST
जांजगीर चांपा: शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले फरार आरोपी पीयूष जायसवाल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है. आरोपी पीयूष जायसवाल के खिलाफ लगातार फरार रहने और कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण गृह. मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से लुक आउट सर्कुलर जारी कर देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी रखी जा रही है.
शेयर ट्रेडिंग में लाभ का झांसा
बम्हनीडीह थाना क्षेत्र के पोड़ी शंकर गांव का 21 वर्षीय युवक ने जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ सहित कई जिलों में करोड़ों रुपये की ठगी की. शेयर ट्रेडिंग में अधिक लाभ दिलाने का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाया और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की. इस मामले में आरोपी के खिलाफ बम्हनीडीह, चांपा थाना में अपराध दर्ज कराया गया. बिलासपुर और कोरबा न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ लेकिन आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ. जिसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया.
बम्हनीडीह और चांपा थाना में करोड़ों रुपये के शेयर ठगी के फरार आरोपी पीयूष जायसवाल के खिलाफ लुकऑउट नोटिस जारी किया गया है. पीयूष जायसवाल ने लोगों को लाभ का झांसा देकर राशि इकट्ठी की और राशि वापस नहीं की-योगिता खापर्डे, सीएसपी जांजगीर
आरोपी के खिलाफ चांपा और बम्हनीडीह में कई मामले दर्ज
आरोपी पीयूष जायसवाल के खिलाफ थाना बम्हनीडीह में धारा 420,406,34 IPC और थाना चाम्पा में धारा 318(4),316(2),111(1),3(5) BNS के तहत अपराध दर्ज है. पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत भी किया था और अभियोग पत्र पेश होने के बाद से आरोपी लगातार कोर्ट में अनुपस्थित रह रहा था. आरोपी के खिलाफ चांपा थाना में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.
जांजगीर चांपा पुलिस ने लोगों से अपील है कि पीयूष जायसवाल के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दें. जांजगीर चांपा पुलिस कंट्रोल रूम के नम्बर 9479193199 और थाना प्रभारी के नंबर 7987460292 पर सूचना देने को कहा गया है. जानकारी बताने वाले के नाम पते के बारे में पूरी गोपनीयता रखी जाएगी. पीयूष जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए देश के किसी भी एयरपोर्ट, बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय सीमा से उसके आवागमन पर निगरानी रखी जा रही है.