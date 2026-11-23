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इनका पहाड़ जैसा हौसला देखिए, हिल जाएंगे आप, आगरा के वासु दिव्यांग होकर साइकिल से 17 राज्यों की कर चुके यात्रा

धमतरी: दिव्यांगता को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि हौसले की ताकत बनाकर देश भ्रमण पर निकले वासु राइडर आज धमतरी पहुंचे. उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले वासु करीब 17 हजार किमी की साइकिल यात्रा पूरी कर चुके हैं. वासु अपने साइकिल के पीछे तिरंगा लहराते हुए देश के अलग-अलग हिस्सों में जा रहे हैं और लोगों को पर्यावरण संरक्षण, नशे से दूर रहने की सलाह और खेल कूद के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं.

वासु सोमवार को शहर के गांधी मैदान में पहुंचे जहां धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने शाल और श्रीफल भेंटकर उनको सम्मानित किया. इस दौरान उनकी साहसिक यात्रा और सामाजिक उद्देश्य की सराहना करते हुए महापौर ने कहा, ''दिव्यांग होने के बावजूद देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाले वासु सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं.''

इनका पहाड़ जैसा हौसला देखिए (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ में ये जहां-जहां जाएंगे वहां जाने से पहले मैंने इनको इनफॉर्म करने को कहा है, ताकि हम वहां पर इनके रुकने और खाने का बंदोबस्त कर सकें. ये प्रेरणा हैं हमारे युवाओं के लिए: रामू रोहरा, महापौर, नगर निगम, धमतरी

शरीर से 55 फीसदी दिव्यांग मन से 100 प्रतिशत मजबूत

वासु राइडर ने बताया कि वे बचपन 55 प्रतिशत दिव्यांग हैं. हाथ और पैर से दिव्यांग होने के कारण उनके लिए कई रास्ते मुश्किलों भरे रहे, लेकिन देश के लिए कुछ करने की इच्छा हमेशा मन में थी. उन्होंने कहा कि जब सेना और पुलिस जैसी सेवाओं में जाने का अवसर नहीं मिला, तो उन्होंने अपने स्तर पर देश के लिए योगदान देने का रास्ता तलाशा और साइकिल यात्रा शुरू की. इस सफर के लिए उन्हें महान स्टीफन विलियम हॉकिंग से प्रेरणा मिली. शरीर की गंभीर सीमाओं के बावजूद विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले हॉकिंग के जीवन से प्रेरित होकर वासु ने भी अपनी शारीरिक स्थिति को बाधा नहीं बनने दिया और जून 2025 में साइकिल यात्रा की शुरुआत की.

दिव्यांग हूं पर मन से मजबूत हूं (ETV Bharat)

अबतक मैंने करीब 17 हजार किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है. राजस्थान, जम्मू, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का भ्रमण करने के साथ नेपाल भी हो आया हूं. छत्तीसगढ़ मेरी यात्रा का 17वां जिला है. मेरा लक्ष्य वर्ष 2028 तक इस यात्रा को जारी रखने का है: वासु, साइकिल से भारत यात्रा पर निकला युवक



छत्तीसगढ़ से झारखंड होंगे रवाना

वासु ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बाद वे झारखंड की ओर रवाना होंगे. इसके बाद बिहार, तिब्बत, श्रीलंका सहित अन्य देशों में भी यात्रा करने की योजना है. यात्रा के दौरान वे लोगों को नशे से दूर रहने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दे रहे हैं. उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अपने देश, राज्य, जिले, ब्लॉक और घर को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है. इसके लिए युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए. मेहनत करें, मैदान में उतरें और पसीना बहाएं, ताकि स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके.