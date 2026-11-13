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पूर्वांचल के भोजपुरी बेल्ट का सबसे लंबा पीड़िया पर्व, सवा महीने बहनें करती हैं भाई के लिए पूजा, पुरुषों की होती है नो एंट्री

भाई-बहन के अटूट प्रेम का पर्व. ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया : पूर्वांचल के भोजपुरी बेल्ट में एक ऐसा पर्व है जो पूरे सवा महीने तक चलता है. यह लोक पर्व पीड़िया है. जो बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर, मऊ और बिहार के भोजपुर, सारण, सीवान में मनाया जाता है. इसे भाई-बहन के अटूट प्रेम का सबसे कठिन व्रत माना जाता है.

दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के गोबर से इसकी शुरुआत होती है और अगहन शुक्ल प्रतिपदा-द्वितीया को नदी-तालाब या पोखरे में विसर्जन के साथ खत्म होती है. इस बीच बहनें एक अलग कमरे में शाम के समय पूजा करती हैं, जहां पुरुषों का जाना सख्त मना है. यह लोक पर्व बुधवार की शाम से शुरू हो गया.

भोजपुरी बेल्ट का सबसे लंबा पीड़िया पर्व. (Video Credit; ETV Bharat) पीड़िया पर्व की कहानी : लोककथाओं में वर्णित है कि एक बहन के सच्चे व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी इस तिथि पर पिड़िया व्रत करेगा, उसके परिवार से हर संकट दूर रहेगा और घर में शांति बनी रहेगी. इसी आस्था की वजह से इसे कई जगह रुद्र पिड़िया व्रत और ‘छोटी राखी’ के नाम से भी जाना जाता है. पीड़िया क्या है और कैसे बनती है : गोवर्धन पूजा के दिन घर के आंगन में लगे गोबर को लड़कियां एक कमरे में लाती हैं. शाम के समय उसी गोबर से घर की दीवार पर पीड़िया बनाई जाती है. पीड़िया कोई मूर्ति नहीं, बल्कि दीवार पर बना एक आकृति है. इसमें 16 धानों से भाई की गिनती के अनुसार छोटे-छोटे गोले यानी 'सोहरिया' बनाए जाते हैं. जितने भाई, उतने सोहरिया. उसी में भाई की उम्र, उसके जीवन की रेखा गोबर से ही लिखी जाती है. इसी को कहा जाता है- गोबर से बनती है भाई की उम्र. पीड़िया के बगल में ही गुड़िया और मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तन बनाए जाते हैं. यह पूरा कोना ही बहनों का मंदिर बन जाता है. दीवार पर गोबर से बनाई जाती है पीड़िया. (Photo Credit; ETV Bharat) सवा महीने तक चलने वाली पूजा, नियम सबसे कठिन : रोज शाम सूरज ढलने के बाद ही पूजा होती है. यह घर का एक अलग कमरा, जिसे साफ-सफाई कर पवित्र रखा जाता है. कमरे में पीड़िया बनने के बाद से विसर्जन तक पुरुषों का प्रवेश वर्जित रहता है. यहां पर बहनें रोज भगवान विष्णु, कुल देवता और गोवर्धन भगवान की कथा सुनती हैं, गीत गाती हैं. भाई की लंबी उम्र के लिए अखंड दीया जलता है. कई जगह बहनें इस दौरान लहसुन-प्याज नहीं खातीं, जमीन पर सोती हैं. पीड़िया पर्व की कहानी. (Photo Credit; ETV Bharat) शाम होते ही शुरू होते हैं गीत : पीड़िया पर्व का असली रंग शाम को ही दिखता है. रोज शाम लड़कियां पीड़िया वाले कमरे में इकट्ठा होती हैं और विभिन्न तरीके के लोकगीत गाती हैं. ये गीत किसी किताब में नहीं, बल्कि दादी-नानी से मिले हैं. 6 तरह के होते हैं पीड़िया गीत. (Photo Credit; ETV Bharat)