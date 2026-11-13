पूर्वांचल के भोजपुरी बेल्ट का सबसे लंबा पीड़िया पर्व, सवा महीने बहनें करती हैं भाई के लिए पूजा, पुरुषों की होती है नो एंट्री
यह पर्व पूर्वांचल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. पढ़िए विश्वदीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 3:15 PM IST
देवरिया : पूर्वांचल के भोजपुरी बेल्ट में एक ऐसा पर्व है जो पूरे सवा महीने तक चलता है. यह लोक पर्व पीड़िया है. जो बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर, मऊ और बिहार के भोजपुर, सारण, सीवान में मनाया जाता है. इसे भाई-बहन के अटूट प्रेम का सबसे कठिन व्रत माना जाता है.
दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के गोबर से इसकी शुरुआत होती है और अगहन शुक्ल प्रतिपदा-द्वितीया को नदी-तालाब या पोखरे में विसर्जन के साथ खत्म होती है. इस बीच बहनें एक अलग कमरे में शाम के समय पूजा करती हैं, जहां पुरुषों का जाना सख्त मना है. यह लोक पर्व बुधवार की शाम से शुरू हो गया.
पीड़िया पर्व की कहानी : लोककथाओं में वर्णित है कि एक बहन के सच्चे व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी इस तिथि पर पिड़िया व्रत करेगा, उसके परिवार से हर संकट दूर रहेगा और घर में शांति बनी रहेगी. इसी आस्था की वजह से इसे कई जगह रुद्र पिड़िया व्रत और ‘छोटी राखी’ के नाम से भी जाना जाता है.
पीड़िया क्या है और कैसे बनती है : गोवर्धन पूजा के दिन घर के आंगन में लगे गोबर को लड़कियां एक कमरे में लाती हैं. शाम के समय उसी गोबर से घर की दीवार पर पीड़िया बनाई जाती है. पीड़िया कोई मूर्ति नहीं, बल्कि दीवार पर बना एक आकृति है. इसमें 16 धानों से भाई की गिनती के अनुसार छोटे-छोटे गोले यानी 'सोहरिया' बनाए जाते हैं. जितने भाई, उतने सोहरिया. उसी में भाई की उम्र, उसके जीवन की रेखा गोबर से ही लिखी जाती है. इसी को कहा जाता है- गोबर से बनती है भाई की उम्र. पीड़िया के बगल में ही गुड़िया और मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तन बनाए जाते हैं. यह पूरा कोना ही बहनों का मंदिर बन जाता है.
सवा महीने तक चलने वाली पूजा, नियम सबसे कठिन : रोज शाम सूरज ढलने के बाद ही पूजा होती है. यह घर का एक अलग कमरा, जिसे साफ-सफाई कर पवित्र रखा जाता है. कमरे में पीड़िया बनने के बाद से विसर्जन तक पुरुषों का प्रवेश वर्जित रहता है. यहां पर बहनें रोज भगवान विष्णु, कुल देवता और गोवर्धन भगवान की कथा सुनती हैं, गीत गाती हैं. भाई की लंबी उम्र के लिए अखंड दीया जलता है. कई जगह बहनें इस दौरान लहसुन-प्याज नहीं खातीं, जमीन पर सोती हैं.
शाम होते ही शुरू होते हैं गीत : पीड़िया पर्व का असली रंग शाम को ही दिखता है. रोज शाम लड़कियां पीड़िया वाले कमरे में इकट्ठा होती हैं और विभिन्न तरीके के लोकगीत गाती हैं. ये गीत किसी किताब में नहीं, बल्कि दादी-नानी से मिले हैं.
पुरुष ने देख लिया तो क्या होता है : मान्यता है कि जिस कमरे में पीड़िया बनी है, उसे कोई पुरुष नहीं देख सकता. अगर भूल से भी कोई पुरुष पीड़िया देख ले तो कहावत है - उसे लड़की ही होती है. इसलिए पुरुष खुद भी उस कमरे के आसपास नहीं जाते. इसे बहनों का गुप्त व्रत कहा जाता है. यह पर्व अगहन शुक्ल प्रतिपदा और द्वितीया को खत्म होता है.
ऐसे होता है विसर्जन : विसर्जन से एक दिन पहले 'गुड़िया ढाबा' की रस्म होती है. यानी मिट्टी की बनी गुड़िया को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है. कहा जाता है कि यह गुड़िया भाई के जीवन के संकट को अपने साथ ले जाती है. विसर्जन वाले दिन बहनें निर्जला व्रत रखती हैं. भोर में 4 बजे ढोल-नगाड़े, थाली और लोकगीत गाते हुए बहनें टोली बनाकर नदी/पोखरे पर जाती हैं और पीड़िया का विसर्जन करती हैं.
धूमधाम से मन रहा है पीड़िया : पहले यह पर्व सिर्फ घरों तक सीमित था, लेकिन अब पूर्वांचल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. देवरिया, बलिया में विसर्जन वाले दिन घाटों पर मेला लगता है. घाट पर जलेबी, चाट, खिलौनों की दुकानें सजती हैं. मान्यता है कि जो बहन सच्चे मन से सवा महीने तक यह व्रत करती है, उसके भाई पर कभी कोई संकट नहीं आता.
पीड़िया पेंटिंग को मिला है जीआई टैग: भोजपुरी भाषी क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कला पीड़िया पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त होने से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है. इस उपलब्धि से न केवल पारंपरिक लोक कला के संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि इससे जुड़े हजारों कलाकारों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित होंगे.
क्या है पीड़िया पेंटिंग?: असल में पीड़िया पेंटिंग भोजपुरी बेल्ट की एक विशिष्ट लोक चित्रकला शैली है. जिसे मुख्य रूप से महिलाएं पारंपरिक पर्व-त्योहारों, मांगलिक आयोजनों और सामाजिक अवसरों पर बनाती रही हैं. इस कला में प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक प्रतीकों के माध्यम से लोक जीवन, पारिवारिक संबंधों, धार्मिक आस्था और ग्रामीण संस्कृति का जीवंत चित्रण किया जाता है.
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