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पेंड्रा रतनपुर मेन रोड पर आधी रात से लंबा जाम, दोनों तरफ फंसी सैंकड़ों गाड़ियां

गौरेला पेंड्रा मरवाही: रविवार रात से जोड़ा तालाब गांव के पास पेंड्रा रतनपुर मुख्य मार्ग पर एक ट्रेलर के बीच सड़क पर ब्रेकडाउन हो जाने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. ट्रेलर पेंड्रा से बिलासपुर की ओर जा रहा था. बीच सड़क पर गाड़ी के खड़े हो जाने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया.

लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क पर आवागमन पहले से ही प्रभावित था. ऐसे में ट्रेलर के खराब हो जाने से स्थिति और गंभीर हो गई है.जानकारी के अनुसार ट्रेलर के इंजन में डीजल सप्लाई बंद होने से कोयले से लोड जा रहा ट्रेलर बीच सड़क पर ही बंद हो गया. जिसके चलते ट्रक, बस, मालवाहक, चारपहिया वाहन काफी समय से फंसे रहे. बारिश के बीच वाहन चालकों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

जीपीएम में बारिश के बीच कई किलोमीटर रोड जाम (ETV Bharat Chhattisgarh)

ब्रेकडाउन के कारण रात दो बजे से फंसे हुए है. गाड़ी ठीक कराने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है -धर्मेंद्र सिंह, चालक

दोनों तरफ कम से कम 500 गाड़ियां फंसी है. कार तक नहीं निकल पा रही है - गोविंद चौरसिया, चालक

जीपीएम यातायात पुलिस मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही जीपीएम यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने के प्रयास शुरू किए. पुलिस ने दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करते हुए ट्रेलर को सड़क से हटाने की व्यवस्था शुरू कर दी है.यातायात प्रभारी का कहना है वाहन मालिक से संपर्क हुआ है. मैकेनिक के आने के बाद ही यातायात सामान्य किया जा सकेगा. हालांकि अभी सिर्फ बाइक ही किसी तरह निकल रही है.

जाम से लोग हो रहे परेशान (ETV Bharat Chhattisgarh)

गाड़ी बीच रोड में खराब हो गई है. बगल में एक पेड़ है जिसकी वजह से गाड़ियां नहीं निकल पा रही है. आधी रात से जाम लगा है, लगभग दोनों तरफ आधे किलोमीटर तक जाम लगा है-मनीराम भगत यातायात प्रभारी

जाम में फंसे लोगों का कहना है कि लगातार बारिश के चलते इस मार्ग पर आवागमन पहले से ही प्रभावित है. ऐसे में बड़े वाहनों के खराब होने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर लंबा जाम लग जाता है. लोगों ने प्रशासन से ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत देने की अपील की है.