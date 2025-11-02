ETV Bharat / state

शिमला में पुराना बस स्टैंड नहीं आएंगी अब लॉन्ग रूट बसें, अब यहां से चलेंगी

निगम ने अब अपनी लॉन्ग रूट बसों को पुराना बस स्टैंड न भेजने का निर्णय लिया है.इसे लेकर निजी बस संचालकों ने आपत्ति जताई थी.

शिमला में पुराना बस स्टैंड नहीं आएंगी अब लॉन्ग रूट बसें
शिमला में पुराना बस स्टैंड नहीं आएंगी अब लॉन्ग रूट बसें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 2:38 PM IST

शिमला: एचआरटीसी व निजी बस ऑपरेटर में लॉन्ग रूट की बसों के पुराना बस स्टैंड आने पर विवाद चल रहा था. निजी ऑपरेटर ने इसे लेकर 3 नवंबर से हड़ताल की चेतावनी भी दे डाली थी. अब निगम प्रबंधन ने पुराना बस स्टैंड आने वाली 18 लंबे रूट की बसों पर पुराना बस स्टैंड में आने पर रोक लगा दी है. प्रदेश भर से सवारियां लेकर आने वाली ये बसें अब पुराना बस स्टैंड की जगह आईएसबीटी जाएंगी. इस संबंध में निगम प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं, रूटों की समय सारिणी और रूटों के नाम भी फाइनल किए हैं.

निगम प्रबंधन ने जिला दंडाधिकारी शिमला के आदेशों के बाद बड़ा बदलाव करते हुए लंबी दूरी की बसों का संचालन अब पुराने बस स्टैंड शिमला के बजाय आईएसबीटी टूटीकंडी से करने का निर्णय लिया है. वहीं, ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं. आदेशों के अनुसार अब कुल्लू, नगरोटा, धर्मपुर, परवाणू, पावंटा, नालागढ, हमीरपुर, धर्मशाला, बिलासपुर, देओठ, पट्टा, कुठाड़ आदि अन्य रूटों की बसें सीधे टूटीकंडी आईएसबीटी तक आएंगी.

एचआरटीसी की स्कूल बस सेवाओं को लेकर भी निर्णय

एचआरटीसी की स्कूल बस सेवाओं को लेकर भी विशेष निर्णय लिया गया है. प्रबंधन ने निणर्य लिया है कि हिमलैंड, ताराहॉल स्कूल, चैप्सली स्कूल, ऑकलैंड स्कूल आदि के लिए चलने वाली बसें पूर्व निर्धारित स्थानों से बच्चों को उठाने और छोड़ने के बाद अन्य यात्रियों को नहीं उठाएगी, लेकिन एचआरटीसी अन्य स्कूल बस सेवाएं पहले की तरह अपने निर्धारित रूटों जैसे ढ़ली, संजौली, भट्टाकुफर, माल्याणा, मैहली, विकासनगर, न्यू शिमला, समरहिल, टनल, भराड़ी आदि से चलती रहेंगी.

ये बसें नहीं आएंगी ओल्ड बस स्टैंड

कुल्लू-शिमला शाम 3 बजे, नगरोटा-शिमला शाम 3 बजे, नालागढ़ -शिमला शाम 3.30 बजे, जंगलबैरी शिमला शाम 3.15, धर्मपुर-शिमला शाम 4.45 बजे, परवाणू-शिमला शाम 4 बजे, पांवटा-शिमला शाम 5.15 बजे, धर्मशाला-शिमला शाम 5.15, शिमला-अणु शाम 5.20 बजे,पट्टा-शिमला शाम 6 बजे, कुठाड़-शिमला सुबह 5.30 बजे, डाबर-शिमला सुबह 9.15, मारकंडा-शिमला सुबह 9.30, बिलासपुर-शिमला सुबह 8.45, दियोथ-शिमला 12.30 दोपहर, लोहारघाट-शिमला सुबह 9.30, साई-लडेच-शिमला सुबह 10.30 पर पुराना बस स्टैंड आती थीं. ये सभी बसें अब आईएसबीटी जाएंगी.

जिला दंडाधिकारी शिमला के आदेशों के बाद पुरान बस स्टैंड आने वाली 18 बसों पर निगम प्रबंधन ने पुराना बस स्टैंड आने के लिए रोक लगा दी है. वहीं इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए है. वहीं पुराना बस स्टैंड आने वाली बसों के रूट फाइनल कर बसों को बंद किया है. ये बसें अब पुराना बस स्टैंड नहीं आएगीं.-देवासेन नेगी, एचआरटीसी डीएम.

